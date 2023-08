Vincent Keymer hat schon Dutzende Partien gegen Ma­gnus Carlsen gespielt. Manchmal war er einem Sieg nahe, sogar schon in ihrer allerersten Begegnung in Karlsruhe, als Keymer 14 Jahre alt war. Doch der Weltranglistenerste ist ihm in allen Formaten, ob Blitz-, Schnell- oder klassisches Schach, noch jedes Mal entwischt. Beim Weltcup in Baku musste sich Carlsen dem 18 Jahre alten Profi aus dem rheinhessischen Saulheim nun aber erstmals geschlagen geben.

Keymer hatte die weißen Steine. Nach seiner Schilderung war auf dem Brett wenig los, „dann bekam ich eine Chance und nutzte sie. Es war ein einmaliger Patzer, sonst wäre die Partie remis geworden, was für mich völlig in Ordnung gegangen wäre.“ Gemeint war Carlsens schwer verständlicher Rückzug seines Springers im 36. Zug, der ihn sofort einen Bauern und zwanzig Züge später die Partie kostete. Um die Runde der letzten 16 zu erreichen, muss Keymer noch das Rückspiel an diesem Donnerstag ungeschlagen überstehen oder sich andernfalls an diesem Freitag in einem Stechen mit verkürzter Bedenkzeit behaupten.

Deutsche Nummer eins schon als Schüler

Die Nummer eins in Deutschland wurde Keymer schon als Schüler. Spätestens seit er mit 13 Jahren in Karlsruhe eines der stärksten offenen Turniere der Welt gewann, steht er unter massiver Beobachtung. Hoffnungsvolle Spieler aus Indien wie Dommaraju Gukesh und Rameshbabu Praggnanandhaa oder der Usbeke Nodirbek Abdusattorow hatten zuletzt die beeindruckenderen Resultate. Es werde schwer, unter die ersten fünf der Welt zu kommen, sagte Keymer kürzlich gewohnt bescheiden. Vom Weltmeistertitel wollte er erst gar nicht anfangen.

Geerdet hat ihn wohl auch sein Abschneiden in Wijk aan Zee zu Jahresbeginn, wo er von Carlsen eine Lektion erteilt bekam und trotz einiger aussichtsreicher Positionen keinen einzigen seiner 13 Gegner schlagen konnte.

Doch nun ist er in guter Form. Das hat er kürzlich mit seinem zweiten Platz in Biel bewiesen. Bei dem Turnier in der Schweiz verbesserte er sich auf 2701 Elo-Punkte und Rang 34 in der Welt. Beim im K.-o.-Modus ausgetragenen Weltcup war er als einer der Stärkeren unter den 206 Teilnehmern in Runde zwei gesetzt und begann mit überzeugenden Siegen gegen den 17 Jahre alten Belgier Daniel Dardha und den Iraner Amin Tabatabaei. Im Rennen ist auch noch Rasmus Svane aus Lübeck. Auf dem Spiel stehen neben umgerechnet 1,67 Millionen Euro auch drei Plätze im nächsten WM-Kandidatenturnier.

Mehr zum Thema 1/

Für Carlsen, der dieses Jahr darauf verzichtet hat, seinen Weltmeistertitel im klassischen Schach zu verteidigen, sind das Preisgeld und die Qualifikation eher unwichtig. Der Weltcup ist neben der WM im Fischerschach der einzige wichtige Wettbewerb, den er noch nie gewonnen hat. Trotzdem ging er seine Aufgabe gegen Keymer besonders lässig oder vielmehr nachlässig an.

Der Tag vorher war spielfrei, und er holte sich auf Chess.com, die seine Play-Magnus-Gruppe voriges Jahr übernommen hat und an der er nun selbst finanziell beteiligt ist, einen ersten Platz im Blitzturnier „Titled Tuesday“. Vorher suchte der Norweger noch Abwechslung auf dem Golfplatz. Gegen Keymer hat sich das als etwas zu viel Abwechslung erwiesen.