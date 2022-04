Putins Getreuer : Anatoli Karpows Zug ins Abseits

Mehr als tausend Schachklubs und Schachschulen brüstet sich Anatoli Karpow gegründet zu haben. Einige sagen sich gerade öffentlich vom zwölften Weltmeister der Schachgeschichte los oder streichen stillschweigend seinen Namen. Der Schachklub Hockenheim, mit dem der Russe Zweiter der deutschen Meisterschaft wurde, hat ihm die Ehrenmitgliedschaft aberkannt. Der Weltschachbund hat seinen eigentlich auf Lebenszeit ernannten Botschafter suspendiert. Das Anatoli-Karpow-Schachzentrum Rhein-Neckar steht vor der Auflösung. Der Vorsitzende Dieter Auer teilt mit, dass das Vereinsvermögen Opfern des Kriegs in der Ukraine zugute kommen soll.

Es ist ein Krieg, den Karpow als Abgeordneter der russischen Staats-Duma mitträgt. Weil er für die Anerkennung der „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk gestimmt hat, darf er nicht mehr in die Europäische Union (EU) einreisen und kann nicht auf in der EU verbliebene Vermögenswerte zugreifen. Karpow legt Wert auf die Unterscheidung, dass die „besondere Militäroperation der Russischen Föderation in der Ukraine“ vom Präsidenten und Sicherheitsrat beschlossen worden sei und nicht in die Zuständigkeit der Staats-Duma falle. Ist das eine Ausflucht?