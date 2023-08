Aktualisiert am

Rameshbabu Praggnanandhaa wurde schon mit zwölf Jahren Großmeister. Beim Weltcup in Baku war er jüngst der auffälligste Spieler. Sein ungestümer und dynamischer Stil bringt ihm viele Komplimente ein.

Konzentriert am Schachbrett: Rameshbabu Praggnanandhaa Bild: EPA

Beim Weltcup in Baku in Aserbaidschan, der am Donnerstag endete, hieß der auffälligste Spieler Rameshbabu Praggnanandhaa. Freunde und Familie nennen den quirligen Jungen, der schon mit zwölf Jahren Großmeister wurde, Praggu. Kollegen und Kommentatoren bleiben schlicht bei Prag.

Gegen den Franzosen Maxime Lagarde und den Ungarn Ferenc Berkes (siehe Diagrammstellung) zauberte er Angriffspartien aufs Brett, die von ­die­sem Weltcup in Erinnerung bleiben werden. Während des im K.-o.-Modus ausgetragenen Wettbewerbs wurde Prag 18 Jahre alt. Auf dem Weg ins Finale schlug er unter anderen Hikaru Nakamura und verwies den anderen starken Amerikaner Fabiano Caruana ins Match um Platz drei.