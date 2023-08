Als Russland in ihr Land einmarschierte und ihre Heimatstadt unter Beschuss nahm, packte sie ihren Pass und das Nötigste für ein paar Tage. Ihre Cousine in Frankfurt hatte darauf bestanden, dass sie nicht in Kiew bleiben dürfe. Mit ihrem Vater machte sich Kateryna Dolzhykova auf den Weg zum Bahnhof. Drei Tage später waren sie in Frankfurt. Damals war Dolzhykova gerade zum zweiten Mal ukrainische Schachmeisterin geworden. Nun, etwa eineinhalb Jahre später, hat die 34-Jährige die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Um teilnehmen zu dürfen, musste sie den Verband wechseln. Leichtgefallen sei ihr das nicht. Doch der Ukrainische Schachverband habe ihr versichert, dass der Wechsel in Ordnung gehe, und ihr Glück gewünscht. Seitdem läuft es bei Dolzhykova. An der Hessenmeisterschaft nahm sie als einzige Frau teil und belegte Platz zwei. Zweite wurde sie auch bei der deutschen Frauenmeisterschaft im Blitzschach. Und nun ihr erster deutscher Meistertitel.

„Fühle mich nicht wie eine Fremde“

In Frankfurt war sie rasch bei den Schachfreunden Oberursel untergekommen, einem der zehn größten Schachklubs in Hessen. „Alle sind freundlich und hilfsbereit. Ich fühle mich überhaupt nicht wie eine Fremde“, sagt Dolzhykova. Im Verein gibt sie ihr Wissen an Kinder und Jugendliche weiter. Außerdem trainiert sie die Schachgruppe der DZ Bank, die für sie zwei Simultanvorstellungen organisierte.

Die Einnahmen halfen ihr und ihrem Vater. Nun träumt sie davon, eine eigene Schachschule zu eröffnen. Dafür lernt sie Deutsch. Mit ihrem Vereins- und Teamkameraden Samuel Weber verbindet sie eine Freundschaft. Bei den deutschen Meisterschaften in Ostfildern assistierte ihr der vorjährige Frankfurter Stadtmeister bei der täglichen Vorbereitung.

Weber ist ihr einziger Trainingspartner, aber sie hofft, dass ihr nach ihren jüngsten Erfolgen ein Coach zur Seite gestellt werde. Im Schach hat sie sich nämlich noch einiges vorgenommen. Ihre nationalen Titel sind nicht so hoch einzuschätzen, wie sie klingen. Bei den ukrainischen Meisterschaften fehlten die Besten. Die eigentliche deutsche Meisterschaft heißt German Masters. Für diesen Wettbewerb hat sich Kateryna Dolzhykova durch ihren überlegenen Sieg in Ostfildern qualifiziert.

Ihre nächsten Ziele lauten, deutsche Nationalspielerin und Internationaler Meister zu werden. Zu diesem Titel, der in Deutschland erst drei Frauen verliehen wurde, fehlt ihr noch ein herausragendes Turnierresultat. Ihre Voraussetzungen seien jetzt besser als in der Ukraine, wo sie das Schach mit ihrem Beruf als Englischlehrerin vereinbaren musste.

Frühe Heirat, kurze Ehe

Zum Ausgleich und Abschalten geht Dolzhykova schwimmen, spielt Basketball und Tischtennis – aber auch Geige, Gitarre und Klavier. Sie singt im Chor und tritt auf, zuletzt mit einem Barock-Programm. Sie halte es mit Siegbert Tarrasch, Anfang des 20. Jahrhunderts einer der besten Spieler der Welt, von dem der Satz stammt: „Das Schachspiel hat, wie die Liebe und die Musik, die Fähigkeit, den Menschen glücklich zu machen.” Lachend stellt sie fest: „Ich bin jetzt sehr glücklich mit meinem Leben.”

Das war nicht immer so. Mit 19 heiratete sie den ein Jahr jüngeren Sergei Karjakin, damals der hoffnungsvollste Schachspieler der Ukraine. Die Ehe hielt nur kurz. Es sei ein schrecklicher Jugendirrtum gewesen, fühle sich an wie aus einem anderen Leben, sagt Kateryna Dolzhykova rückblickend.

Nach der Scheidung zog Karjakin nach Russland und mutierte zum Fan des russischen Diktators Wladimir Putin. Erst schimpfte er über die Ukraine, dann hetzte er zum Krieg. Daraufhin wurde er vom Weltschachbund für sechs Monate gesperrt. Für das Verhalten ihres ehemaligen Mannes, sagt Kateryna Dolzhykova, „fehlen mir die Worte“.