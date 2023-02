Aktualisiert am

Vincent Keymer und Co. : Das ist die neue Generation im Schach

Weil es um Supertalent Firouzja zuletzt still wurde, bekommen andere wie der Deutsche Keymer mehr Aufmerksamkeit. Die junge Schach-Generation misst sich erstmals mit den Etablierten – und hält mit.

In zwei Monaten wird Magnus Carlsen nicht mehr Schachweltmeister sein. Seine Dominanz abermals in einem langen Zweikampf zu beweisen reizt den Norweger nicht mehr. Bevor er sich noch mal eine mehrmonatige Vorbereitung antue, müsste schon ein herausragender Gegner der neuen Generation warten.

Carlsen meinte Alireza Firouzja, der im Herbst 2021 in kürzester Zeit auf Platz zwei der Weltrangliste aufstieg. Doch seit dessen verpatztem Kandidatenturnier ist es um den 19 Jahre alten Franzosen iranischer Herkunft ruhig geworden. Turnierveranstalter ließ Firouzja zuletzt so lange warten, bis sie andere einluden. Schach füllt ihn nicht mehr aus. Neuerdings will er Mode studieren.