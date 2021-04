Schach-Star Nepomnjaschtschi : Der Zungenbrecher, der nicht vergisst

Der Schachweltmeister und sein Herausforderer kennen sich seit Kindestagen. Jan Nepomnjaschtschi war zwölf Jahre alt und in Russland schon ein kleiner Star. Als zweimaliger Europameister wurde von ihm nun sein erster Weltmeistertitel erwartet. Als hartnäckigster Rivale stellte sich ein blonder Knirps heraus, der zwar elf war, aber auch als Neunjähriger durchgegangen wäre. Ins Gespräch kamen sie am Billardtisch. Magnus Carlsen erinnerte sich später: „Billard mit Jan war nicht so toll, wenn er am Verlieren ist, beginnt er zu mogeln.“ Am Schachbrett gab es kein Mogeln. Da holten beide gleich viele Punkte. Der U-12-Weltmeistertitel ging letztlich dank der besseren Zweitwertung an den um fünf Monate älteren Russen.

Aus dieser Zeit stammt Nepomnjaschtschis dickes Plus in der Bilanz gegen den heutigen Weltmeister. Zweimal schlug er Carlsen bei Jugendturnieren, zweimal als Erwachsener. Bei klassischer Bedenkzeit hat Carlsen den Russen erst einmal besiegt – 2019 in Zagreb. Ihre übrigen Begegnungen endeten remis. Während der Norweger jedoch schnell Richtung Weltspitze aufstieg und mit 19 Jahren erstmals die Nummer eins im Schach war, verlief Nepomnjaschtschis Entwicklung nicht so reibungslos.

„Nicht wie ein echter Profi gearbeitet“

Mit 19 Jahren wurde er zwar bei den Erwachsenen Europameister und im selben Jahr russischer Meister. Doch in der Weltrangliste kletterte er nur langsam. Stand gerade kein Turnier an, beschäftigte er sich lieber mit Computerspielen wie Dota oder dem Kartenspiel Hearthstone und schaute viel Fußball. „Ich habe mich als Schachprofi betrachtet, aber nicht wie ein echter Profi gearbeitet“, sagt Nepomnjaschtschi im Rückblick auf diese Periode vor fünf bis zehn Jahren. Inzwischen ist er dreißig und attestiert sich eine professionellere Einstellung. „Es ist sehr wichtig, dass man sich kontinuierlich verbessert“, sagt er. „Alles, was du brauchst, ist, ständig zu arbeiten.“

Aus dem ewigen Talent mit den Aussetzern, die ihn oft um die Frucht seines starken Spiels brachten, scheint ein disziplinierter Arbeiter geworden zu sein. Beim WM-Kandidatenturnier stand er nun schon vor der letzten Runde als Sieger fest und seine Niederlage gegen Ding Liren bedeutet nur, dass der Chinese Weltranglistendritter und Nepomnjaschtschi Weltranglistenvierter bleibt. Selbst erklärt er den ihm mit 107.500 Euro vergüteten Turniergewinn damit, dass er weiter an seinem Spiel und seinen Varianten gefeilt hat, während der Wettbewerb wegen des russischen Lockdowns ein Jahr lang unterbrochen war. Zu seinen angestammten Trainern Wladimir Potkin und Ildar Khairullin kamen noch Nikita Witjugow und der ungarische Weltmeisterschaftszweite von 2004 Peter Leko, der sonst das deutsche Talent Vincent Keymer coacht. Auch sein Arzt und seine Freundin sind mit nach Jekaterinburg gereist. Zudem war er gegen Covid-19 geimpft. Eben für alle Eventualitäten gerüstet.

Dass er sich gleich bei seiner ersten Teilnahme an einem Kandidatenturnier durchgesetzt hat, führt Nepomnjaschtschi darauf zurück, dass er die beiden vorigen Auflagen intensiv als Kommentator verfolgt hatte. Vor allem Wladimir Kramniks Auftritt 2018 in Berlin blieb ihm als abschreckendes Beispiel in Erinnerung. Der frühere Weltmeister startete brillant, aber spielte weiter mit hohem Risiko auf Gewinn. „Man darf sich nicht verrückt machen und möglichst nicht verlieren. Lieber mal ein langweiliges Remis“, erklärte Nepomnjaschtschi seine Linie.

Ausgezeichnetes Gedächtnis

Sein Zungenbrechername bedeutet „derjenige, der sich nicht erinnert“. Unter russischen Spielern wird darüber gerne gewitzelt. Tatsächlich hat „Nepo“, wie er international genannt wird, ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Früher spielte er oft zu schnell und brachte sich durch einen Patzer um die Frucht seines vorher starken Spiels. In Jekaterinburg ist ihm das nicht passiert. Carlsen weiß, wie stark ein Nepomnjaschtschi in guter Form ist. Ihr Match über 14 Partien vom 24. November an in Dubai verspricht, bunter zu werden als die einseitigen Duelle mit seinem Vorgänger Vishy Anand oder die remislastigen Kämpfe gegen Sergei Karjakin und Fabiano Caruana, die Carlsen jeweils erst im Stechen besiegte dank seiner Überlegenheit bei kürzerer Bedenkzeit.

Auf diese kann er sich gegen Nepomnjaschtschi nicht verlassen. Erst vorigen Monat hat er bei der Champions-Chess-Online-Tour ein Schnellschachmatch gegen den Russen verloren. Voraus hat Carlsen ihm Matcherfahrung und seine physische Fitness. Nepomnjaschtschi wäre allerdings nicht der erste Herausforderer, der sich bis zur ersten WM-Partie sein kleines Bäuchlein abtrainiert.