Schach Matt in 39 Zügen : Indischer Teenager schlägt Weltmeister Carlsen

Ein Teenager aus Indien hat Schachweltmeister Magnus Carlsen in einem Online-Turnier besiegt. Der 16-jährige Rameshbabu Praggnanandhaa gewann beim Airthings Masters rapid chess tournament am Montagabend gegen den 31-jährigen Norweger.

Praggnanandhaa hatte schon früher mit seinem großen Schachtalent Aufmerksamkeit geweckt, der Sieg gegen Carlsen sei bislang jedoch sein größter, schrieben indische Medien. Mit 16 Jahren sei er demnach der jüngste Spieler, der Carlsen seit 2013 – als dieser erstmals Schachweltmeister wurde – besiegt hat. Im Duell mit Praggnanandhaa gab Carlsen nach 39 Spielzügen auf.

Insgesamt 16 Spieler treten bei dem Online-Event seit vergangenen Samstag in einer Round-Robin-Phase jeder gegen jeden an. Die besten acht Spieler ziehen in die K.o.-Phase ein, die am Mittwoch mit dem Viertelfinale beginnt. Die Spiele beginnen täglich um 18.00 Uhr MEZ.

Nach zwölf der 15 Vorrunden führt der Russe Jan Nepomniachtchi mit 27 Punkten vor seinem Landsmann Wladislaw Artemiev und Carlsen (beide 20). Auch Nepomniachtchi hat gegen Carlsen bereits gewonnen. Praggnanandhaa rangiert trotz seines Achtungserfolgs gegen den Weltmeister bei insgesamt bislang vier Siegen und drei Remis mit 15 Punkten nur auf dem zwölften Rang. Für einen Sieg gibt es in diesem Turnier drei Punkte, für ein Remis einen.