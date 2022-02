Großmeister Elisabeth Pähtz : „Ich hinterfrage alles – und finde das gesund“

Aktualisiert am

Frau Pähtz, wie wichtig sind Strategien in Ihrem Leben?

Als Schachspielerin brauche ich vor jeder Partie eine passende Strategie, ich muss wissen, wie ich mein Spiel idealerweise aufbauen werde. Aber ich übertrage diese Herangehensweise auch in meinen Alltag. Vor beinahe jeder Entscheidung wäge ich die Dinge ab, schaue auf Pro und Kontra und analysiere die Sache. Das steckt einfach in mir drin.

Was macht eine gute Strategie aus?

Eine gute Strategie verleiht einem Sicherheit, man weiß: Wenn ich das nun genau so angehe, dann muss es einfach gut laufen, es kann gar nicht anders sein. Das ist im Leben natürlich nicht immer der Fall. Im Schach aber kann ich inzwischen sehr gut abwägen, was funktionieren wird oder nicht. Dafür habe ich mir ein jahrzehntelanges Wissen aufgebaut, und das ist dann der zweite Punkt. Eine gute Strategie entsteht zumeist nicht im Bauch durch irgendein Gefühl, sondern im Kopf durch viel Wissen. Aber klar, die Intuition spielt immer auch eine Rolle – im Leben und am Brett.