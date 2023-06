Schon ein paar Mal hat Bennet Wiegert in Momenten der Ruhe tiefe Einblicke gewährt. Wie stressig es ist, den erfolgreichsten deutschen Handballklub der Gegenwart nicht nur als Trainer anzuführen, sondern auch die Rolle des Sportchefs inne zu haben. Was wie ein kluger Schachzug klingt, war der Finanznot des SC Magdeburg geschuldet – 2015, als Wiegert begann, war schlicht kein Geld da, um zwei Jobs zu bezahlen. Also packte die Klubführung sie zusammen. Wiegert, bis dahin Nachwuchskoordinator, griff zu.

Das hat er nun davon: Pokalsieger 2016, Meister 2022, Champions-League-Sieger 2023. Es ist auch eine Geschichte der mentalen Erschöpfung und der Entbehrungen, die er erzählt, und nicht umsonst rannte er am Sonntagabend in Köln als Erstes auf die Tribüne zu seinen Liebsten: „Ich musste ihnen einfach danken, sie stecken so oft zurück, denn auch wenn ich Zuhause bin, bin ich oft gedanklich anderswo.“

Am Morgen danach ist Wiegert, 41, gefragt worden, was nun noch kommen könne, schließlich habe er den wichtigsten Vereinspokal als Spieler (2002) und als Coach gewonnen. Wiegert verwies auf seine Verantwortung für die Profis, die zur Saison 2023/24 kämen, die er als Sportchef mit entsprechenden Zielen und Vereinbarungen ja verpflichtet habe. So ist das, auch im Handball: Es geht immer weiter. Dabei ist es die Kunst für einen wie ihn, Abstand vom Geschehen zu finden, das Hamsterrad zu verlassen.

Kristjansson unter Schmerzmitteln

In Köln war noch zweimal das volle Programm gefordert. Gegnervorbereitung, Taktikanalyse, situatives Coaching. Dass der SCM nach dem 40:39 im Siebenmeterwerfen gegen den FC Barcelona im Finale noch zulegen konnte und die Polen aus Kielce 30:29 besiegte, lag auch daran, dass Wiegert die Breite seines Kaders nutzte und frische Kräfte einsetzte.

Womit er nicht hatte rechnen können, war Gisli Kristjanssons Einsatz. Der isländische Spielmacher hatte sich am Samstag die Wurfschulter ausgekugelt, lief 24 Stunden später aber unter Schmerzmitteln auf. Wiegert hatte ihm den Einsatz verbieten wollen. Doch unter Zuhilfenahme der Ärzte überzeugte der Spieler seinen Trainer. Als Wiegert Gewissheit bekam, die Verletzung könne „nicht schlimmer“ werden, ließ er ihn gewähren – später wurde er zum wertvollsten Spieler der Champions-League-Saison gekürt.

Dass er operiert werden muss, steht genauso fest wie eine lange Ausfallzeit. Auch an dieser Stelle ist Wiegert also gleich in der Vorbereitung gefragt, wobei sein Team große Widerstandskraft entwickelt hat, wenn es um den Ersatz von Stammkräften geht. „Wir kennen diese Rückschläge und wir bleiben auch deshalb in den großen Spielen so ruhig, weil wir solche Situationen schon so oft erlebt haben“, sagte der niederländische Rückraumwerfer Kay Smits. Er selbst wurde erst durch Omar Ingi Magnussons Fersenverletzung nach vorn gespült. Es gibt etliche solcher Beispiele.

Kaum Auswirkungen auf das große Ganze

Die Handball-Bundesliga (HBL) sendet durch diesen Erfolg wieder ein beeindruckendes Signal. 2020 der THW Kiel, nun der SCM – nach Jahren der Dürre sind deutsche Teams wieder vorn. Innerhalb der Handball-Blase hat das nur im Bezahlfernsehen übertragene Kölner „Final Four“ Kultcharakter. Doch darüber hinaus bleiben die Effekte überschaubar. Auch das gehört zur Wahrheit.

Was für die Vereine und ihre Fans hinreißende Momente ohne Verfallsdatum sind, hat kaum Auswirkungen auf das große Ganze, denn der Deutsche Handballbund (DHB) und sein starkes Zugpferd, die Nationalmannschaft, profitiert davon wenig. Nur, wenn die im Januar 2024 bei der Heim-EM weit kommt, wird es den erhofften Schub für den Handball geben, der mehr ist als ein regionales Phänomen. Und hier kommt Bundestrainer Alfred Gislason ins Spiel.

Wie im Jahr davor war er in Köln auch deswegen an Ort und Stelle, um „seine“ Nationalspieler anzuschauen. Doch war es nur Magdeburgs Linksaußen Lukas Mertens, an dem sich Gislason erfreute. Im Rückraum spielen bei den Spitzenteams nach wie vor kaum Deutsche eine Rolle. Und dass Andreas Wolff einer der besten Torhüter der Handballwelt ist, wusste Gislason auch ohne ihn am Wochenende im gelben Trikot Kielces zu sehen. Hinter dem Claim „stärkste Liga der Welt“ steht seit Sonntag wieder ein Ausrufezeichen. Hinter dem Leistungsvermögen der DHB-Auswahl weiterhin ein Fragezeichen.

Der gekrönte Bennet Wiegert hatte andere Aufgaben, als sich auf die Meta-Ebene des Handballs zu begeben. Schließlich beinhaltete sein Tätigkeitsfeld auch, den Zusammenbruch und späteren Tod eines polnischen Journalisten am Sonntag zu verkraften. Dass Wiegert seinem Kollegen aus Kielce, Talant Duschebajew, während der Spielunterbrechung 20 Minuten vor Schluss anbot, die Partie zu beenden und das zu diesem Zeitpunkt führende Kielce zum Sieger zu erklären, sagt viel über seinen Reflektionsgrad.