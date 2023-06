Die Großmeister des Dramas mussten selbst einmal ganz tief durchatmen, denn das Erlebte in Worte zu fassen, fiel gar nicht so leicht. Wenn ein Handballspiel ins Siebenmeterwerfen geht, gibt es grundsätzlich den ultimativen Kitzel, die eine entscheidende Parade, den anderen unglücklichen Wurf, es gibt Helden des Sports und Besiegte. Am Samstagabend in Köln war dieses Champions-League-Halbfinale zwischen dem SC Magdeburg (SCM) und dem FC Barcelona aber derart vollgepackt mit Spannung und Aufregung, dass es schwerfiel, den Überblick zu bewahren.

Mit 40:39 (38:38, 31:31, 16:18) Toren gewann der SCM gegen die Titelverteidiger und erreichte gleich bei der ersten Teilnahme das Handball-Finale am Sonntagabend (18.00 Uhr bei DAZN) gegen Kielce, das sich mit 25:24 gegen Paris im Halbfinale durchsetzte. Das Magdeburger Team von Trainer Bennet Wiegert musste sich gegen eigenes Unvermögen, Fehlentscheidungen und Verletzungspech durchsetzen, dass es Wiegert sicher ein paar mehr graue Haare in seinem buschigen Bart gekostet haben wird: „Dieses Spiel war ein Spiegelbild der ganzen Saison. Wir wurden immer wieder runtergedrückt und sind immer wieder aufgestanden.“

„Wir machen es für ihn“

Spieler des heißen Nachmittags vor 19.500 Fans in der Arena in Köln-Deutz war Ersatztorwart Mike Jensen – im finalen Shootout war er viermal in der Lage, Barcelonas Schützen derart zu verunsichern, dass sie verwarfen. Weil Magdeburg durch Tim Hornke und Kay Smits wenigstens zweimal vom Punkt traf, darf Wiegerts Team nach Jensens finaler Parade nun vom Titel träumen.

Der wäre ganz eindeutig ihrem Spielmacher Gisli Kristjansson gewidmet. Kristjansson kugelte sich bei einer Angriffsaktion in der 55. Minute beim Stand von 29:28 die Schulter aus, war auf dem Platz kurz bewusstlos und wurde lange behandelt. Auf eigenen Beinen konnte er das Parkett verlassen. „Wir sind zu ihm gegangen, als er da lag, und haben ihm gesagt, dass wir es für ihn machen“, sagte Nationalspieler Lukas Mertens. Wiegert dachte in seiner Analyse nach dem nervenaufreibenden Spiel schon etwas weiter: „Seine Verletzung schmälert meine Freude sehr. Wir werden lange auf ihn verzichten müssen. Für Gisli ist es die nächste schwere Schulterverletzung, aber das Positive ist, dass er immer wieder zurückgekommen ist.“

Der Isländer war gerade erst zum besten Spieler der abgelaufenen Bundesligasaison gekürt worden, hatte sich nach einem Knöchelbruch zurück gearbeitet und war mit seinen fünf Treffern und etlichen Assists gegen Barcelona auf einem guten Weg. Nur Smits mit zwölf und Damgaard mit acht Toren waren erfolgreicher. Als er gehen musste, übernahm Christian O'Sullivan den Posten des Regisseurs, ehe er nach drei Zeitstrafen durch die schwachen isländischen Schiedsrichter vom Platz musste (62. Minute).

Also übernahm Spielmacher Nummer drei – und wie. Marko Bezjak, 36, in seinem vorletzten Spiel für den SCM, war da und wirbelte mir vier Treffern, dass Magdeburg mehrfach mit zwei Toren in der Verlängerung führte, die Führung aber nicht über die Zeit brachte. Dabei musste der deutsche Meisterschaftszweite die letzten Minuten in Unterzahl überstehen, weil Wiegert seine Nerven nicht im Griff hatte, protestierte und die zweite Gelbe Karte sah: „Das darf mir nicht passieren. Das hätte ganz bitter ausgehen können.“

Schmerzhaft ging es stattdessen für den Titelfavoriten aus. Vier vergebene Siebenmeter zeugten davon, gehörig Respekt vor Magdeburg zu haben, hatten sie doch zuvor 2021 und 2022 zweimal gegen den SCM im Superglobe (Vereins-Weltmeisterschaft) verloren. Lukas Merten sagte: „Wir sind der SCM und geben nie auf. Das hat sich bis nach Barcelona herumgesprochen. Und jetzt sind wir verdient im Finale der Champions League.“ Am Sonntag will der Spitzenklub aus Sachsen-Anhalt dann noch einmal in dieser Saison seine lauten, wilden Fans begeistern – 1500 sind nach Köln mitgereist. Sie hatten an diesem glücklichen Ausgang aus Magdeburger Sicht natürlich ihren Anteil.