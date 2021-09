Ein See als Hochrisikogebiet : Die alte Kunst des Samuraischwimmens

Ein See mit Algen und Fischen kann ein Risikogebiet sein. Oder ein Paradies für Schwimmveteranen. So hat es unser Autor beobachtet. Und dabei längst vergessene Schwimmstile entdeckt. Eine Glosse.

Welch ein Luxus: Wir haben einen Badesee, mitten in der Stadt. Kein gechlortes Kachelbad. Kein schickes Überlaufbecken. Einen stinknormalen See mit Wasser, das ein kleiner Bach liefert, mal mehr, mal weniger. Ein See, grün, trüb und schön, mit Algen drin und Fischen, ein Paradies für sie – und für Schwimmer. Sie aber sind nicht so zahlreich unterwegs, denn um Gottes willen, man könnte ja einem Fisch begegnen oder einer Alge, quasi Hochrisikogebiet.

Deshalb sieht man in unserem See fast nur unerschrockene Schwimmer. Die Triathleten zum Beispiel, eingewurstet in ihre Neoprenanzüge. Oder die Schlammbeißer, eine Traditionstruppe von in Würde gealterten Schwimmveteranen, die eigentlichen Stars in unserem See, unterwegs ohne abgesperrte Bahnen, ohne Gegenverkehr, ohne Hektik, ohne den ganzen Quatsch. Mit das Beste an unserem See sind auch die Bänke, die neben dem Hochstuhl der Bademeisterin stehen.

Ich sitze gern auf einer dieser Bänke und betreibe Schwimmstilstudien. Sehe von dort die gängigen Stile der Normalschwimmer, Kraul, Brust, Rücken, aber von den Veteranen auch alte, fast vergessene Stile. Das altdeutsche Rückenschwimmen etwa, bei dem in Rückenlage ein Beinschlag wie beim Brustschwimmen mit einem beidarmigen Armzug kombiniert wird.

Das Ganze ohne Rückspiegel, was in seltenen Fällen dazu führt, dass auf unserem See zwei altdeutsche Schwimmer in Superzeitlupe rücklings aufeinanderprallen. Beidarmiger Rückenkraul ist ebenso wie Vorwärtsschwimmen in Rückenlage aber nicht die einzige Attraktion in unserem Badesee.

Ein älterer Herr mit rosa Hut

Wer genau hinschaut, wird unschwer Reminiszenzen an das historische Samurai-Schwimmen erblicken. Auch den japanischen Kämpfern ging es im Wasser nicht um Tempo, sie mussten meist große Entfernungen überwinden, um möglichst ausgeruht ein Wasserschloss oder Ähnliches einzunehmen. Da sie im Ernstfall ihre Hände für Schwerter und Bogen frei haben mussten, beherrschten sie das Senkrechtschwimmen, pure Beinarbeit.

In traditionellen japanischen Schwimmschulen wird die alte Kunst des Samuraischwimmens heute noch gelehrt, in meditativer Form: Schwimmen in offenen Gewässern, Kopf immer über Wasser, Beinschlag aus dem Kniegelenk, innere Ruhe, Konzentration. Zur Übung tragen die Schüler manchmal eine Tasse auf dem Kopf.

Was soll ich sagen, das meiste ist bei uns im See zu besichtigen. Ein vermutlich älterer Herr mit einem rosa Hut auf dem Kopf etwa schwimmt jeden Tag, bei jedem Wetter stundenlang auf der Stelle, wie ich glaube von meiner Bank zu erblicken. Ich habe nie mehr gesehen von ihm als seinen rosa Hut. Vermutlich ist es ein Schlammbeißer. Vielleicht auch der letzte Samurai.