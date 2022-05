Radrennen am 1. Mai : Sam Bennett siegt bei Eschborn–Frankfurt

Jens Zemke hat quasi sein ganzes Leben im Radsport verbracht. Erst als Profi auf dem Velo, später als sportlicher Leiter im Begleitauto. Er hat schon unzählige Male am Vorabend eines Rennens mit Radprofis geredet, hat Chancen ausgelotet, die Form eingeschätzt. Sprinter sind in seinen Augen eine besondere Spezies Pedaleure. „Das sind alles Alphamännchen. Die gehen alle davon aus, dass sie das Rennen gewinnen werden. So gehen sie ins Rennen und so fahren sie auch“, sagt der Wiesbadener, der bei seinem Heimrennen Eschborn-Frankfurt am 1. Mai einen Sieg feiern konnte. Zemke und seine Mitstreiter vom deutschen Team Bora-hansgrohe hatten am Sonntag auf eine Sprintankunft für ihren Topsprinter Sam Bennett gesetzt – und der Plan ging auf.

Der Ire brachte im Massensprint enorme Power auf die Straße vor der Frankfurter Alten Oper und gewann mit deutlichem Vorsprung vor Fernando Gaviria und dem Norweger Alexander Kristoff, der schon vier Mal bei dem seit 1962 ausgetragenen Traditionsrennen triumphieren konnte. Bester Deutscher war Phil Bauhaus vom Team Bahrein-Victorious, der starker Vierter wurde. Für den Lokalmatadoren John Degenkolb, der im Taunusstädtchen Oberursel nur wenige Meter von der Rennstrecke entfernt lebt, reichte es nicht für die Top-10. „Dass wir mit fast 100 Mann auf die Schlussrunden gehen, gab es schon lange nicht. Das hat mir nicht in die Karten gespielt“, sagte der Vorjahreszweite Degenkolb.

Bora-hansgrohe blickt auf ein fulminantes Radsport-Wochenende zurück. Am Samstag erreichten die Fahrer Sergio Higuita und Aleksandr Vlasov einen Doppelsieg bei der Königsetappe der Tour de Romandie. Tags darauf gewann Vlasov das abschließende Zeitfahren in der Schweiz und sicherte sich auch den Gesamtsieg der Rundfahrt. Wenig später raste Bennett, der in dieser Saison schon zum großen Sorgenkind der Raublinger Mannschaft zu werden schien, in Frankfurt als Erster über den Zielstrich.

Ein Extraanreiz für die Teams

Das einstige Henninger-Rennen verfügt nicht nur über reichlich Tradition, sondern hat in seiner wechselvollen Geschichte auch Beharrungskraft bewiesen. Häufig wurden die Organisatoren vom Rad-Weltverband aufgefordert, vom 1. Mai als Renntag abzuweichen. Keine Chance – die Gründer Herrmann und Erwin Moos sowie ihr Nachfolger aus der nächsten Familiengeneration, Bernd Moos-Achenbach, blieben standhaft. Sogar als die Veranstaltung deshalb mal eine Rennkategorie abgestuft wurde.

Seitdem der französische Sport-Multi Amaury Sport Organisation (A.S.O.), der auch die Tour de France veranstaltet, die Führung übernahm, hat Eschborn-Frankfurt WorldTour-Status erhalten. Elf der 20 Teams der ersten Kategorie entsandten Fahrer nach Hessen. Weil am Jahresende nur 18 Lizenzen für die erste Radsportliga vergeben werden, lechzen die kleineren Rennställe nach jeden Punktgewinnen, um den Abstieg zu vermeiden. Ein Extraanreiz, gerade wenn der Weg bei weniger namhaft besetzten Rennen wie Eschborn-Frankfurt leichter scheint.

Rutsch setzt zwei Attacken

Im vergangenen Jahr, als der Frankfurter Radklassiker pandemiebedingt in den Herbst geschoben werden musste, war das Rennen so topbesetzt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Den Ausnahmetermin eine Woche vor den Weltmeisterschaften nutzen diverse Topkräfte, um für das Großereignis auf Touren zu kommen. An diesem 1. Mai kehrte die Normalität zurück – auf der Starterliste und am Streckenrand. Hatten die Organisatoren im vorigen September noch an die Zuschauer appelliert, doch bitte zu Hause zu bleiben, kehrte das Publikum nun zurück. Die große Zahl der Zuschauer verdeutlichte einmal mehr, wie sehr die Traditionsveranstaltung – Jugendwettkämpfe und ein Jedermann-Rennen mit 6200 Teilnehmern gehören überdies seit jeher zum Programm – in Frankfurt und Taunus verwurzelt ist.

Die Profis ließen es aber zunächst ruhig angehen bei der 61. Ausgabe. Die fünfköpfige Ausreißergruppe fuhr früh auf verlorenem Posten. Erst als der Odenwälder Lokalmatador Jonas Rutsch (Team Education-EasyPost) 89 Kilometer vor dem Ziel eine erste und kurz darauf eine zweite Attacke setzte, kam Bewegung ins Peloton. Doch bei den großen Teams herrschte Einigkeit, den Sieg in Frankfurt einmal mehr von den schnellen Männer ausfechten zu lassen. Die Übermacht derjenigen, die echtes Interesse an einer Sprintankunft hatten, war zu erdrückend. Zumal die finalen 40 Kilometer ausgangs des ewigen Auf und Abs des Taunus – über 3200 Höhenmeter müssen überwunden werden – die Erfolgsaussichten von möglichen Attacken deutlich reduzieren.

So raste das Feld, längst im Höchsttempo angelangt, auf den letzten Runden durch die Frankfurter City. Und die Positionskämpfe entbrannten, es wurde mit harten Bandagen Schulter an Schulter gekämpft für eine gute Ausgangslage für die letzte Kurve und die lange Zielgerade. Mit dem besten Ende für Bennett.