Zurück auf dem Centre Court : Tränen der Freude bei Lisicki

Wer wissen will, was die Sabine Lisicki nach von der Sabine Lisicki vor ihrer quälend langen Verletzungspause unterscheidet, der bekam beim Bad Homburger Tennisturnier an diesem Mittwoch Anschauungsmaterial geliefert. Im dritten Satz ihrer Achtelfinalpartie gegen Greet Minnen aus Belgien hatte Lisicki die große Chance zur Vorentscheidung, als sie eine Rückhand ohne Druck weit ins Aus schlug. Sie führte zu diesem Zeitpunkt 6:3, 2:6, 4:2 und vergab so leichtfertig den ersten von zwei Breakbällen. Lisicki wischte sich über das Gesicht, konzentrierte sich neu und knallte ihrer Gegnerin im nächsten Ballwechsel eine unretournierbare Vorhand vor die Füße. Kurz danach gewann sie mit dem 6:2 Satz und Match. Im Interview anschließend flossen Freudentränen.

Dass Lisicki im wichtigen Moment gelassen reagierte, hat unmittelbar mit ihrer Leidensgeschichte zu tun. Nachdem sie zuvor schon durch das Pfeiffersche Drüsenfieber ausgebremst worden war, hatte sie sich 2020 das Kreuzband gerissen. Auch Innenband, Außenband und Meniskus waren lädiert. Drei Stunden dauerte die Operation, 18 Monate die Rehabilitation. „Mir war klar: So höre ich definitiv nicht auf“, sagt Lisicki heute, berichtet aber auch, wie sie nach der OP zunächst einen Monat lang ihr Bein nicht heben konnte: „Das war furchteinflößend. Da denkt man erstmal nicht ans Tennisspielen, sondern wann man wieder laufen kann“, sagt sie. „Der Gang ins Badezimmer war wie ein Marathon.“

„Ich habe es wirklich sehr vermisst“

Der steinige Weg zurück hat Lisicki geprägt. „Jede Reha verläuft nicht immer nur bergauf“, erzählt sie in Bad Homburg: „Und das zu akzeptieren, wenn man ehrgeizig und perfektionistisch ist, war sehr, sehr schwierig.“ Doch sei sie durch die Erfahrung geduldiger geworden. „Und etwas netter zu mir selbst.“ Wenn sie eine Chance liegen lasse, erzählt sie, der gewählte Schlag aber der richtige gewesen sei, nehme sie sich das nicht mehr krumm. So wie gegen Minnen. Und so wie in der Runde zuvor auch schon gegen Tamara Korpatsch.

Lisickis 6:4, 7:6-Erfolg gegen ihre Landsfrau war am Dienstag ihr erster Einzelsieg in einem Profimatch seit fast drei Jahren gewesen. Zuvor hatte sie sich bei drei kleineren Turnieren an das Wettkampfgeschehen herangetastet. Beim WTA-Event in Berlin in der Vorwoche erhielt sie dann eine Wildcard für die Qualifikation. In Bad Homburg war es nun eine für das Hauptfeld. Mit Spielen auf dem am Mittwoch ausverkauften Centre Court. „Ich habe es wirklich sehr vermisst“, sagt sie. Und rief dem Publikum nach dem Match gegen Minnen zu: „Heute habe ich wegen euch gewonnen.“

Lisicki hat ihre Einladung schon jetzt rechtfertigt. Die „Waffen“, mit denen sie einst 2013 bis ins Wimbledonfinale stürmte, sind noch immer scharf. Allen voran natürlich der knüppelharte Aufschlag. Nach dem ersten Satz hatte Lisicki 100 Prozent der Punkte gewonnen, wenn der Erste im Feld war. Als sie zu Beginn des zweiten Satzes erstmals die Marke von 200 Kilometern pro Stunde knackte, gab es Jubel – und ein Ass. „Wenn ich mein bestes Tennis auspacke, ist immer alles möglich“, sagt Lisicki, ergänzt aber auch: „Ich weiß, dass ich noch nicht ganz so konstant bin.“

Im Viertelfinale an diesem Donnerstag bekommt sie es mit der Französin Caroline Garcia zu tun, einer ehemaligen Top-10-Spielerin, die sich gerade aus einer Formkrise befreit. „Es wird von Runde zu Runde schwerer“, sagt Lisicki, die sich allerdings keinen Druck macht. Mit verpassten Chancen hadert sie ohnehin nicht mehr. Das war die Sabine Lisicki vor der Verletzungspause.