Daniil Medwedew : Der Russe auf dem Tennis-Thron wünscht sich Frieden

Daniil Medwedew ist die neue Nummer eins der Weltrangliste. Er hat damit geschafft, was in den vergangenen 18 Jahren nur vier Spielern gelang. Und doch kann er sich über diesen besonderen Moment nicht freuen.

Es ist sportlich viel Aufregendes passiert am 1. Februar 2004. An jenem Sonntag gewinnt die deutsche Handball-Nationalmannschaft in Slowenien erstmals die Europameisterschaft, ihr Trainer heißt Heiner Brand. Maria Riesch, 19 Jahre jung, siegt im steiermärkischen Haus im Superriesenslalom und lässt nach ihrem zweiten Weltcup-Erfolg auf eine große Skikarriere hoffen. Auch Roger Federer, 22 Jahre, gewinnt an jenem Tag zum zweiten Mal, nämlich ein Grand-Slam-Turnier.

Thomas Klemm Sportredakteur.

Was damals noch niemand ahnt: Federers Triumph bei den Australian Open wird eine unvergleichliche Tennisepoche einleiten. Tags darauf übernimmt der Schweizer erstmals die Führung der Weltrangliste, und seither hatten nur drei weitere Spieler von dort oben gegrüßt: außer Federer (310 Wochen) noch Rafael Nadal (209 Wochen), Andy Murray (41 Wochen) und Novak Djokovic (361 Wochen). Seit diesem Montag ist dieser Ausnahmezustand beendet.