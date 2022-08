„Panzer-Biathlon“ : Tod und Spiele in Russland

Bei den Internationalen Armeespielen in Russland gibt es auch „Panzer-Biathlon“. Bild: Reuters

Es gibt eine Menge sogenannter Sportarten, die man seltsam, wenigstens erstaunlich finden kann. Nehmen wir Gummistiefel-Weitwerfen oder das wundersame Käserollen. Dabei stürzen sich im Südwesten Englands angeblich seit zwei Jahrhunderten einmal im Jahr Draufgänger einen Hang hinunter, um einen Laib Käse einzufangen. Ein Knochenbrecher-Gepurzel. Wenn es denn sein muss. Der Mensch will sich messen.

Weitspucken – mitunter noch als Zweitdisziplin beim Fußball zu sehen – und Tonnenspringen gehörten zum Programm der „Western-Olympiade“ und der Olympischen Spiele. Zugegeben, das war 1904.

Aber Schlammcatchen ist wohl eher eine Erfindung mit allen Wassern gewaschener Zeitgenossen; „Buzkaschi“ in Zentralasien wiederum so traditionell wie irritierend. Reiter versuchen, im Galopp ein Tier aufzunehmen und vor dem Preisrichter abzulegen, zum Beispiel eine Ziege – ohne Kopf. Was das mit Sport zu tun hat?

Der schöne Sport, die wunderbare Idee des Homo ludens, ist als Begriff ungeschützt. Da mögen sie so mitreißend rennen und klettern, pritschen und radeln in München bei den European Championships, Meisterschaften haben andere in diesen Tagen auch zu bieten.

Schießen und Wegfahren

Zum Beispiel die Russen. Man könnte von einer eilig organisierten Kompensation sprechen, weil in den meisten bekannten Sportarten russische und belarussische Athleten wegen des Überfalls von Putin auf die Ukraine nicht mitmachen dürfen. Aber das internationale Kräftemessen in der Nähe von Moskau findet schon seit einigen Jahren statt.

Auch in dieser Woche sind wieder Nationen aus fast aller Welt dabei, wenn auch nicht aus der Nato. Aber China reiste schwer gerüstet an zum Einzel- und zum Staffelwettbewerb. Es geht um Geschick und Geschwindigkeit. Fehler werden mit Extrametern bestraft. Sie kennen das Format aus dem Winter, recht populär auch in Deutschland.

Aber vielleicht wussten Sie noch nicht, dass der Sport der Skijäger längst variiert worden ist, um ein gewaltiges Kaliber: „Panzer-Biathlon“, doch, doch, nicht verlesen, wiederhole: „Panzer-Biathlon“! Schießen und Wegfahren mit 50 Tonnen Stahl über drei Runden. Die Russen sprechen von einer Disziplin der „Internationalen Armeespiele“, Men­schen mit Sportsgeist vom Trainingslager des Todes.