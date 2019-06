Die Affäre um die Äußerungen des Rugby-Stars Israel Folau spaltet Australien. Folau gibt nicht nach, sondern heizt die Debatte um seine homophoben Kommentare weiter an. Er sammelt öffentlich Geld, um die nationale Rugby-Vereinigung zu verklagen. Dabei wird er nun selbst vom Erzbischof von Sydney unterstützt. Zur selben Zeit gerät auch Folaus Lebensgefährtin Maria, ihrerseits Nationalspielerin im Netball, unter den Druck ihrer Sponsoren.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. F.A.Z.

Der Dachverband Rugby Australia und der Landesverband Rugby New South Wales hatten den Spieler im Mai ausgeschlossen, nachdem er öffentlich erklärte, auf Homosexuelle, aber auch auf Trinker und Ehebrecher, „wartet die Hölle“. Der 73-malige Nationalspieler der Wallabies verlor seinen Vertrag mit der Nationalmannschaft. Die Funktionäre begründeten dies unter anderem damit, dass Folau sich als Profi zum „respektvollen Nutzen der sozialen Medien“ verpflichtet habe. Ein Mediationstermin zwischen ihm und dem Verband endete am Donnerstag ohne Einigung. Sein Sponsor Asics kündigte ihm als Markenbotschafter. Mehrfach hatte der streng katholische Spieler in den sozialen Netzwerken gegen Schwule polemisiert. Auf Twitter hatte er sich auch darüber empört, dass bei Eintragungen ins Geburtenregister im australischen Bundesstaat Tasmanien das Geschlecht künftig nicht mehr festgelegt werden muss. Der 30-Jährige war schon im vergangenen Jahr abgemahnt worden, sandte jedoch immer weiter feindselige Botschaften, die er aus der Bibel ableitete. Die Funktionäre sahen in seinen Kommentaren einen Bruch der von beiden Seiten unterschriebenen Verhaltensregeln.