Der Rauch, der kurz vor Spielende über der Anlage des SC Frankfurt 1880 aufstieg, war mehr blassgrau als weiß. Eine Entscheidung schien er dennoch zu verkünden: Ein Versuch von Daniel Wolf und ein Kick von Edo Stella hatten den SC im Finale um die deutsche Rugbymeisterschaft soeben 30:16 in Führung gebracht. Auf der Tribüne zündeten die Fans der „Achtziger“ Pyrofackeln. Wenig später, als der Sieg feststand, stürmten sie zu ihren Helden auf den Rasen.

Der Triumph über den SC Neuenheim aus Heidelberg bedeutet für Frankfurt den dritten Meistertitel hintereinander im 15er Rugby. Trainer Byron Schmidt badete nach dem Schlusspfiff auf dem Feld in einem schwarz-roten Jubelmeer. Das Töchterchen auf den Schultern, sagte der Südafrikaner: „Das ist der Lohn für unseren enormen Aufwand in der Saison. Wir wollen auch in den kommenden Jahren weiter siegen.“ Entwickeln sich die „Achtziger“ nun zum Pendant des Fußball-Dauermeisters Bayern München?

Das muss nicht so kommen, meint Uli Byszio, Präsident und Geldgeber des Klubs. Zwar sei das Ziel, jedes Jahr deutscher Meister zu werden. Gleichzeitig will der Verein Talenten aus der Jugendabteilung den Weg in die erste Mannschaft erleichtern. Byszio würde dafür ein Reißen der Titelserie in Kauf nehmen.

Der SC 1880 Frankfurt will zur kommenden Saison einen Antrag bei der Liga stellen. Dieser sieht vor, dass Spieler, die der vereinseigenen Jugend entstammen, pro Saison in Summe 7680 Spielminuten eingesetzt werden sollen. Je nach Spielanzahl müssten dafür im Schnitt etwa sechs Spieler eine einzelne Partie über die volle Dauer von 80 Minuten absolvieren. Trägt eine Mehrheit der Bundesligavereine den Plan nicht mit, wollen sich die „Achtziger“ die Regel selbst auferlegen, in abgeschwächter Form.

Rugby ist in Deutschland eine Randsportart. Um das Niveau zu steigern, bestücken viele Bundesligavereine ihre Teams mit Akteuren aus Rugby-Nationen wie Australien und Neuseeland. Der Ausländeranteil im Kader des SC 1880 liegt bei etwa 60 Prozent. Aufstrebende Talente hätten es dadurch oft schwer, sich gegen gestandene Männer zu behaupten, erklärt Byszio. Der SC-Präsident will das ändern.

Noch bessere Trainer; mehr Fahrten ins Ausland, um an internationalen Turnieren teilzunehmen, so sein Plan für die Nachwuchsteams. Pro Saison koste die Jugendarbeit den Verein eine knappe Million Euro; demnächst könnten es noch mal 200.000 Euro mehr sein, sagt Byszio. Ob für die erste Mannschaft dann noch ein internationaler Wettbewerb drin ist – über eine Teilnahme wurde zuletzt nachgedacht –, scheint fraglich. Dafür würden weitere 350.000 Euro fällig.

Byszio erwartet einen „Spagat“ zwischen Nachwuchs und erster Mannschaft. Die Priorität scheint indes gesetzt: Jugend first, Herren second. Dass so ein Plan aufgehen kann, zeigt Anton Segner, langjähriger Jugendspieler der „Achtziger“. Seit zwei Jahren spielt Segner für das neuseeländische Profiteam Blues aus Auckland. Zum Bundesligafinale stattete er seinem Heimatklub einen Besuch ab. Der bald 22-Jährige umarmte zahllose Weggefährten; posierte für Selfies und berichtete aus Neuseeland.

In der zurückliegenden Saison der Eliteliga Super Rugby Pacific sei er in elf von 16 Spielen eingesetzt worden, damit sei er zufrieden, berichtete Segner. Dass er mit seinem einstigen Hobby nun Geld verdient, findet er „super – „manchmal muss ich mich selbst noch kneifen“. Maximal 195.000 neuseeländische Dollar könne ein Profi pro Saison in dem Inselstaat einstreichen, umgerechnet etwa 110.000 Euro. Sein Lohn liege zwischen 50.000 und 100.000 Dollar, sagte Segner. Im Land der Kiwis zählt der neuseeländische U-20-Nationalspieler zu den hoffnungsvollen Akteuren. Sein Ziel ist die Weltmeisterschaft 2027 in Australien. Dort will er für die All Blacks, die neuseeländische Herren-Nationalmannschaft auflaufen. Möglich wäre das, denn Segner lebt nun seit mehr als fünf Jahren in Neuseeland.

Die Jungs vom Handy wegholen

Am Samstag genoss er es, auf der Sportanlage des SC 1880 das Meisterschaftsfinale mit den Frankfurter Kumpels und rund 2000 weiteren Zuschauern, darunter der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef, zu verfolgen. „Hier hat alles angefangen, es erinnert mich an die schöne Zeit in der Jugend.“ Eine schöne Zeit sollen auch die Teenager haben, die ihm in den rot-schwarzen Trikots des SC 1880 nacheifern. „Wir sehen es als unsere Aufgabe, die Jungs vom Handy wegzuholen; von Drogen abzuhalten“, sagt Präsident Byszio.

Als er vor rund 20 Jahren im Klub anheuerte, habe er das Ziel formuliert, in einer Saison in allen Jugendklassen und bei den Herren den deutschen Meistertitel zu gewinnen. Das gelang 2019. In diesem Jahr waren die U12, U16 und U18 siegreich; die U14 wurde Zweiter. Und nun? „Wollen wir dieses Niveau halten und weiter ausbauen“, sagt Byszio – „Die Kinder, die Rugby atmen, fühlen, schmecken und riechen, sind diejenigen, die uns antreiben.“