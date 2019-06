FAZ Plus Artikel Rugby am Abgrund :

FAZ Plus Artikel Rugby am Abgrund : Vermutlich desolat

Sein starrer Gesichtsausdruck sprach Bände. Mouritz Botha, ein durchtrainierter Hüne von imposanter Gestalt, war tief getroffen vom Absturz der deutschen 15er-Rugby-Nationalmannschaft in die Zweitklassigkeit. Wie ein Häufchen Elend saß der Sturmtrainer der „Schwarzen Adler“ am Samstag im Pressekonferenzraum auf der Anlage des SC 1880 Frankfurt. Trotzdem stand der ehemalige englische Nationalspieler nach dem 32:37 im Relegationsspiel gegen Portugal den Medien ausführlich Rede und Antwort. Und obwohl sein maßgebliches Mitwirken im deutschen Rugby wohl vor allem aus finanziellen Gründen schon bald der Vergangenheit angehören dürfte, blickte Botha in die Zukunft.

Am Ende seiner Ausführungen sprach er Klartext: In Deutschland müsse nun vermehrt an der Basis gearbeitet und die Bundesliga als Vorbereitung auf die Nationalmannschaft qualitativ verbessert werden, forderte er. Das Mäzenatentum des ehemaligen Rugby-Spitzensport-Förderers Hans-Peter Wild habe in den vergangenen Jahren die strukturellen Schwächen im deutschen Rugby übertüncht. Bothas Auffassung nach war die große finanzielle Unterstützung von Wild, die der Unternehmer 2018 aufgrund von Differenzen mit dem Deutschen Rugby-Verband (DRV) über dessen Ausrichtung eingestellt hatte, „nicht nachhaltig“.