Golfstar Tiger Woods : Seine schwierigste Rückkehr

Comebacks gehören zur Karriere von Tiger Woods wie seine 15 Major-Erfolge und die Rekordzahl von 82 Siegen auf der PGA Tour. Der vielleicht beste Golfer in der Geschichte dieses Sports wurde immer wieder von gesundheitlichen Problemen, aber auch von persönlichen Ausrutschern zurückgeworfen – und doch gelang es dem mittlerweile 46 Jahre alten Amerikaner stets, wieder in die absolute Weltspitze zurückzukehren.

Die schwerste, aber auch die überraschendste Rückkehr steht diese Woche beim am Donnerstag beginnenden 86. Masters in Augusta (Georgia) an. Dreizehn Monate nach seinem schweren Autounfall, bei dem sein rechtes Bein samt Fuß so schlimm verletzt wurde, dass die Ärzte eine Amputation erwogen, misst sich der langjährige Primus wieder mit den Besten der Welt. Erstmals seit dem 15. November 2020, als er das Masters auf dem 38. Platz beendete und sich danach seiner fünften Rückenoperation unterzog, nimmt er wieder an einem offiziellen Turnier teil.