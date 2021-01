Fünfte OP am Rücken : Und wieder streikt der Körper des Tiger Woods

Tiger Woods muss einen weiteren gesundheitlichen Rückschlag verkraften und wird zumindest in den ersten beiden Monaten des neuen Jahres an keinem Golfturnier teilnehmen. Er verbreitete über soziale Medien am Dienstagnachmittag amerikanischer Zeit, dass er sich zum fünften Mal einer Rückenoperation unterziehen musste. Wie er in dieser kurzen Nachricht mitteilte, wurden mit einer Mikrodissektomie, einem mikroskopisch unterstützten Eingriff über einen kleinen Hautschnitt am Rücken, Teile einer Bandscheibe entfernt, die auf einen Nerv drückten und ihm Schmerzen bereiteten.

Schon während und nach seinem letzten öffentlichen Auftritt Anfang Dezember bei der PNC Championship in Orlando, wo Woods gemeinsam mit seinem elf Jahre alten Sohn Charlie Woods als Team angetreten war, hatte ihn diese Beschwerden geplagt. In dem Tweet verschweigt der 45 Jahre alte Superstar, wann die Operation stattfand.

Der Nordire Rory McIlroy, dank des gemeinsamen Sponsors ein Vertrauter des Superstars, sagte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz vor der an diesem Donnerstag beginnenden Abu Dhabi Championship der European Tour, Woods sei am 23. Dezember operiert worden und sei schon am nächsten Tag wieder auf den Beinen gewesen. Laut Notah Begay III, einem ehemaligen Profi, der heute für den amerikanischen Fernsehsender Golf Channel arbeitet und sich während der gemeinsamen College-Zeit in Stanford ein Zimmer mit Woods teilte, hat sein Freund bereits am Dienstag auf der Übungswiese Bälle geschlagen.

Wann Woods allerdings wieder an einem Turnier teilnehmen wird, steht noch in den Sternen, obwohl er seinen vielen Fans Hoffnung macht. Er schreibt, dass der Eingriff erfolgreich verlaufen sei und die Ärzte eine vollständige Genesung vorhersagen: „Ich freue mich, wieder mit dem Training beginnen zu können und konzentriere mich darauf, auf die PGA Tour zurückzukehren. Woods kann also nicht wie geplant in der nächsten Woche an der Farmers Insurance Open auf den öffentlichen Plätzen von Torrey Pines in San Diego teilnehmen, ein Turnier der PGA Tour, das er sieben Mal gewann, zuletzt 2013. Woods wird auch im Februar beim Genesis Invitational im Riviera Country Club in Pacific Palisades (Kalifornien) nicht als Spieler teilnehmen, will aber seine Rolle als Gastgeber des Turniers vor Ort wahrnehmen.

Die Rückenprobleme von Woods begannen im Jahr 2013. Er musste sich der ersten Mikrodissektomie vor dem Masters 2014 unterziehen, weitere dieser Eingriffe folgten im September und Oktober 2015. Da auch diese Operationen seine Schmerzen nicht linderten, ließ er im April 2017 zwei Lendenwirbel versteifen und gab danach mit dem Sieg bei der Tour Championship 2018 seinen ersten Sieg nach fünf Jahren und dem Masters-Sieg 2019 ein erfolgreiches Comeback. Aber nachdem er im Oktober 2019 mit dem Erfolg bei der Zozo Championship in Japan mit seinem 82. Sieg auf der PGA Tour den Rekord von Sam Snead egalisierte, spielte er im Vorjahr bei seinen nur sieben Turnierteilnahmen nur bescheidene Nebenrollen.

Nach fünf Knie- und fünf Rückenoperationen streikte immer wieder der Körper. Nach seinem enttäuschenden 38. Platz beim Masters im November sagte Woods: „Es gibt Momente, wenn mein Körper nicht wie früher funktioniert, egal wie sehr ich es auch forciere. Ja, es ist deshalb schwerer mich zu motivieren.“ Zumindest McIlroy glaubt, dass Woods auch diesen Rückschlag überwindet: „Er wird in den nächsten Monaten bei keinem Turnier spielen, aber wird im April beim Masters zurückkehren, wenn nicht vorher.“