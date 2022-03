„Eine Art Nahtoderfahrung“ : Jason Osborne und der Ritt auf dem Vulkan

Am Ende mit den Kräften: Jason Osborne (vorne) bei den Olympischen Spielen in Tokio Bild: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Wenn Bewegungsmuffel mal einen Adressaten für ihren guten alten „Sport-ist-Mord“-Ruf benötigen, steht Jason Osborne als Paradebeispiel parat. Der 27-Jährige ist ein Athlet, bei dessen Wettkämpfen am Ende immer die komplette Verausgabung gefragt ist. Ein immer wiederkehrendes Spiel mit den eigenen ultimativen Grenzen, ja ein Ritt auf dem sportlichen Vulkan mit reichlich Laktatproduktion.

Osborne spricht von „einer Art Nahtoderfahrung“, die er regelmäßig im Boot oder auf dem Sattel erlebt. Alles geben bedeutet für ihn keine Worthülse, sondern sportlicher Alltag. „Im Nachhinein stelle ich mir manchmal die Frage: Wie habe ich mich denn da durchkämpfen können? Aber das gehört dazu, wenn man zu den Besten gehören will.“ Und er gehört zu den Besten – rudernd auf dem Wasser und pedalierend in der virtuellen Welt.

Osborne ist als Athlet einer wie ­keiner. Bis vorigen Samstag war er Weltmeister und Olympia-Zweiter in zwei verschiedenen Sportarten: im E-Cycling und Rudern. Seit Samstag ist er immer noch Silbermedaillengewinner im Leichtgewichts-Doppelzweier von Tokio, nur im E-Cycling kann er sich nunmehr nur noch Drittbester der Welt nennen. Als Titelverteidiger angetreten, landete der Mainzer bei der zweiten Ausgabe der auf der Plattform Zwift ausgetragenen Weltmeisterschaft auf dem Bronzerang.

Aus der Winter­nische für daheim radelnde Asketen ist im Zuge der Pandemie ein weltweites Phänomen und millionenschweres Business geworden. Rund um den Globus treten Hobbyfahrer bis hin zu Profis in die Pedalen vor dem Bildschirm, auf dem sie sich als radelnden Avatar sehen. Die Landschaft fliegt in dem Tempo vorbei, welches sie daheim erzeugen auf ihren Wind(schatten) und Gefälle simulierenden Smart Trainern. Von taktischen Strategien bis zu Attacken an den Anstiegen ähneln die virtuellen Rennen auf Phantasiekursen den echten.

„Preisgeld gleichzeitig Schmerzensgeld“

Am Samstagabend lag Osborne auf dem 54,9 Kilometer langen WM-Kurs durch das virtuelle New York (180 Männer und Frauen nahmen teil) kurz vor dem Ziel in Führung. Doch dann wurde er auf den letzten Metern noch von zwei Australiern überspurtet und um läppische 1,45 Sekunden geschlagen. Os­borne absolvierte die einstündige ­Strapaze in seiner wohlbekannten Ruderumgebung – im Bootshaus des Mainzer Ruder-Vereins. Einige Dutzend Zuschauer waren mit ihren Anfeuerungen so laut, dass Osborne in dem „sehr chaotischen Finale etwas den Überblick verlor“, wie er sagt.

Etwas geschwächt durch einen Infekt in der Woche zuvor, litt er im Sattel im Rennfinale mehr denn je. „Ich musste sehr tief gehen, um dies zu kompensieren. Das Preisgeld war gleichzeitig auch Schmerzensgeld“, sagt der Blondschopf, der gerne weiterhin mit dem virtuellen regenbogenfarbenen Weltmeister-Trikot durch die Zwift-Welten geradelt wäre. „Aber ich habe wieder Konstanz und Stabilität in diesem Metier gezeigt.“

Nun gehörte Radfahren immer schon zum Trainingsinhalt des Ruderers Osborne. Eine kräftige Duftmarke in der Radsportszene setzte er 2020, als er die WM-Premiere im E-Cycling für sich entschied. Es folgte die unmittelbare Olympia-Vorbereitung als Ruderer und schließlich die Silbermedaille 2021. Danach schien Osborne kein Wanderer zwischen den Welten mehr zu sein, sondern die Welt für immer zu wechseln. Der Rheinhesse war fest entschlossen, in den Straßenradsport zu wechseln. Sein Ticket dafür war die Chance, vier Wochen im September und Oktober als sogenannter „Stagiaire“, eine Art Radsport-Praktikant, zu fungieren. Und zwar bei einer der weltbesten Mannschaften, dem Team Quickstep.

Die Belgier wollten wissen, wie sich dieses deutsche Leichtgewicht mit dem großen Druck auf dem Pedal auf echtem Asphalt schlägt. An acht Renntagen durfte Osborne sich im Profi-Peloton beweisen. Kurz nach der Rückkehr aus Tokio, also einer Phase, in der Radfahren kaum auf seinem Trainingsplan stand. „Ich wurde gleich damit konfrontiert, wie es auf höchster Ebene zur Sache geht. Aber ich fühlte mich nicht überfordert“, sagt Osborne. Ein neunter Platz beim Prolog der Slowakei-Rundfahrt war ein gutes und zugleich sein bestes Resultat. Zeitfahren ist sowieso seine Stärke, wie zwei Top-Ten-Plätze bei Deutschen Meisterschaften belegen.

In diesem Sommer will er gegen die besten deutschen Spezialisten dort einen Podiumsplatz ergattern. Doch weil das Kurzzeitengagement bei Team Quickstep nicht in einen Vertragsabschluss mündete, ist Osborne zurück zwischen den Welten. Aktuell betrachtet er sich wieder als Ruderer, der schon ein erstes Trainingslager in Italien absolviert hat und im März ein weiteres in Frankreich hat. Dieser Tage zieht er um von Mainz nach Offenbach, damit er fortan in der starken Trainingsgruppe bei Germania Frankfurt trainieren kann.

Die Prioritäten verschieben sich hin und her. Das empfindet der Rheinhesse aber nicht als Bedrängnis, sondern als „Luxussituation“. „Ich bin halt nicht auf einer eingleisigen Strecke unterwegs.“ Bis auf Weiteres ist er also Ruderer auf Abruf. Denn wenn ein weiteres Angebot aus dem Straßenradsport kommen würde, würde er es wohl wieder versuchen. Und wenn nicht? Im kommenden Jahr kehrt sein Partner vom Tokioter Silber-Boot Jonathan Rommelmann aus einer Auszeit zurück. „Mit ihm“, so Osborne, „dann die Goldmedaille bei den Spielen in Paris 2024 anzugreifen ist auch ein feines Ziel.“ Und dem E-Cycling werde er sowieso treu bleiben. Im Jahr 2023 ist wieder Weltmeisterschaft.