Ruder-WM in Linz : Oliver Zeidler gewinnt Einer-Gold

Oliver Zeidler hat den deutschen Ruderern bei der WM in Österreich einen goldenen Abschluss beschert. Der 23 Jahre alte Einer-Fahrer vom Donau-RC Ingolstadt gewann am Sonntag das Finale. Der einstige Leistungsschwimmer, der erst vor drei Jahren in den Rudersport gewechselt war, verwies Sverri Nielsen (Dänemark) und Kjetil Borch (Norwegen) auf die Plätze zwei und drei.

Für die DRV-Flotte war es am WM-Schlusstag der zweite Erfolg. Wenige Minuten zuvor hatte der Deutschland-Achter seinen Titel erfolgreich verteidigt. Die Crew um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) kam vor den Booten aus den Niederlanden und Großbritannien ins Ziel. Für das DRV-Paradeboot, das sich gleichzeitig das Ticket für Tokio 2020 sicherte, war es nach Gold in Sarasota 2017 und im vergangenen Jahr in Plowdiw der dritte WM-Erfolg in Serie. Nach zwei Jahren ohne Veränderung waren Laurits Follert (Krefeld) und Christopher Reinhardt (Dorsten) vor der Saison an Bord gekommen, an der Dominanz änderte das aber nichts.

Mit dem Sieg in Linz gelang dem Achter auch die Revanche für die Weltcup-Niederlage in Rotterdam gegen Großbritannien. Dort hatte das deutsche Boot vor wenigen Wochen die erste Finalpleite seit Rio 2016 kassiert.

Mehr zum Thema 1/

Für die dritte deutsche Medaille in den 14 Olympischen Klassen hatte am Tag zuvor der leichte Männer-Doppelzweier gesorgt. Das Duo Jason Osborne (Mainz) und Jonathan Rommelmann (Krefeld) gewann Bronze.