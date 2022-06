Australischer Sieg in Ascot : Mehr Pferdestärken als die Königin

Der berühmteste Galoppfan der Welt ist bislang nicht am Ort gewesen, entgegen den Gepflogenheiten: Queen Elizabeth II. verfolgt das fünftägige Royal Ascot, das an diesem Samstag endet, nur vor dem Fernseher – obwohl das Meeting seit Jahrzehnten einen festen Platz in ihrem Terminkalender hat und die Rennbahn nur eine kurze Kutschenfahrt von ihrem Hauptsitz auf Schloss Windsor entfernt ist.

Doch die 96 Jahre alte Monarchin hat weiterhin „Mobilitätsprobleme“, wie es der Buckingham Palast ausdrückt. Schmerzen, die sie auch kürzlich bei den viertägigen Feiern zu ihrem 70. Thronjubiläum weitgehend ausgebremst haben. „Selbstverständlich ist die Queen enttäuscht, nicht dabei zu sein, vor allem, weil sie es liebt, die Pferde vor dem Rennen im Führring zu sehen“, sagte ihr Rennmanager John Warren. „Aber sie wird vor dem Fernseher jede Minute verfolgen.“

Die Begeisterung für den Pferderennsport teilt die Queen mit vielen ihrer früheren Untertanen „down under“. Denn Australien gehört zu den führenden Galoppsport-Nationen der Welt. Internationale Starts, zumal in Europa, sind für dort trainierten Pferde aber eher selten. Zu weit die Anreise, zu gut die Verdienstmöglichkeiten zu Hause. Ein Sieg beim berühmtesten Galopp-Meeting der Welt jedoch hat einen hohen Stellenwert.

Der beste Sprinter weltweit

Das sagt auch Chris Waller: „Hier zu gewinnen, bedeutet mir viel, das ist etwas ganz Besonderes“, sagte der Trainer nach dem beeindruckten Erfolg des bereits siebenjährigen Nature Strip am Eröffnungstag in den 1000 Meter langen King’s Stand. „Schließlich haben wir nicht oft die Chance dazu.“ Waller sprach von einem „wichtigen Sieg“. Australien habe eine gewaltige Zucht- und Rennindustrie und „wir wollen der Welt zeigen, dass unsere Industrie wichtig und mächtig ist“. Das dürfte gelungen sein: Der in Australien gezüchtete Nature Strip wird aktuell als der beste Sprinter weltweit eingestuft.

Wallers Name ist in der Branche aber vor allem mit der Ausnahmestute Winx verbunden. Zwischen 2015 und 2019 bestritt sie 47 Rennen und gewann 37 davon. Sie blieb 33 Mal in Serie ungeschlagen, darunter in 28 Gruppe- I-Rennen, also Prüfungen der höchsten Kategorie. Das ist Weltrekord. Winx verdiente dabei umgerechnet mehr als 17 Millionen Euro Preisgeld. Die Stute hatte vor allem das, was man in der Fachsprache einen „turn of foot“ nennt, das heißt die Fähigkeit, im Endspurt noch einmal zu beschleunigen. Ihre unzähligen Wetter ließ Winx dabei oft schwitzen, denn meist entschied sie ihre Rennen auf den letzten 200 Metern.

Der 1973 geborene Waller wuchs im Süden Neuseelands auf der Milchfarm der Eltern auf. Sein Interesse für Pferderennen wurde am Fernseher geweckt. Vor allem der Melbourne Cup, das wichtigste Rennen Australiens, faszinierte ihn schon als kleiner Junge – ausgelöst durch den Cup-Sieg des neuseeländischen Pferdes Kiwi 1983. So schloss sich im vergangenen November der Reigen, als Waller mit der Stute Verry Elleegant – kein Druckfehler – die millionenschwere Prüfung über 3200 Meter gewann.

Nach seinen Anfängen in der Heimat wechselte er zur Jahrtausendwende nach Australien, begann dort bescheiden mit 20 Pferden in seiner Obhut. Sein Durchbruch kam 2008, als er mit Triple Honour seinen ersten Gruppe-I-Sieg feierte. Mehr als 130 sind seitdem dazu gekommen. An Diesem Samstag soll ein weiterer folgen: In den Platinium Jubilee Stakes über 1200 Meter ist der von Waller vorbereitete dreijährige Home Affairs der Favorit.

Zu den 26 Rivalen gehört auch ein Pferd der Königin. Der von Andrew Balding trainierte fünfjährige King’s Lynn zählt allerdings nur zu den Außenseitern. Am Dienstag wurde er hinter Nature Strip Siebter von 16. Die Queen wird dennoch genau hinschauen, wo ihre königlichen Farben landen – ob vor dem Fernseher im Schloss oder vielleicht doch am Ort.

Der Jubel der rund 60.000 Zuschauer wäre jedenfalls gewaltig. Ihren letzten Sieger bei Royal Ascot hatte sie vor zwei Jahren mit Tactical, passenderweise in den Windsor Castle Stakes. Wegen der Corona-Pandemie waren allerdings keine Zuschauer vor Ort, auch die Königin nicht.