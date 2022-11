Drama bei Route du Rhum : Die explodierten Träume des Fabrice Amedeo

Segler Fabrice Amedeo meldet bei der Route du Rhum einen Schaden. Dann explodiert sein Boot. Nach seiner Rettung aus schwerer See ist er am Boden zerstört und kann sein Glück gleichzeitig kaum fassen.

Fabrice Amedeo sitzt auf einer orangenen Rettungsinsel. Er ist allein, wird durchgeschaukelt vom Ozean. Amedeo blickt auf sein Schiff, das vom Feuer gefressen wird. Es sinkt. „Art et Fenêtres ging vor meinen Augen in Flammen auf“, schreibt Amedeo auf Instagram. Damit seien alle Träume untergegangen. Der Traum, die Transatlantik-Regatta Route du Rhum zu beenden. Stattdessen entkam Amedeo knapp dem Tod.

Am Sonntag hatte er einen Schaden gemeldet. Die raue See verursachte ein Leck im Wohnbereich. Sein Boot war geflutet worden. Es kam zu einem elektronischen „Blackout“. Ein Bild zeigt ihn an dem Tag, wie er mit Stirnlampe im Bootsbau sitzt. Amedeo versuchte das Wasser abzupumpen. Doch er konnte nicht verhindern, dass die Batteriebank beschädigt wurde, die das Boot mit Strom versorgt. Er alarmierte sein Team. Allein steuerte er auf den Hafen Cascais Marina in Portugal zu.