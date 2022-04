Rory McIlroy beim Masters : Eine ganz neue Taktik für diesen einen Sieg

Aktualisiert am

Drei Majors hat er schon gewonnen. Auch beim Masters hat er es schon oft versucht, doch scheiterte jedes Mal. Auch in diesem Jahr tritt Rory McIlroy in Augusta an – mit Familie und einem neuen Plan.

Rory McIlroy in Augusta mit seiner Ehefrau Erica Stoll und Tochter Poppy. Bild: AFP

Rory McIlroy hat in seiner Golfkarriere fast alles erreicht. Der 32 Jahre alte Nordire hat vier Major-Turniere gewonnen, 20 Mal auf der PGA Tour und 14 Mal auf der European Tour gesiegt. 106 Wochen lang führte er die Weltrangliste an. Doch ein Erfolg blieb McIlroy bisher verwehrt: alle vier Majors zu gewinnen.

Nach seinen Triumphen bei der US Open 2011, der PGA Championship 2012 und der British Open im Jahr 2014 fehlt ihm dafür noch der Sieg des US Masters. Mit dem grünen Jackett könnte er endlich dem exklusivsten Klub im Golf beitreten, dem gerade einmal fünf Profis angehören. Nur Tiger Woods, Jack Nicklaus, Gary Player, Ben Hogan und Gene Sarazen schafften bisher den Karriere-Grand-Slam.

Dass „Rors“, wie McIlroy genannt wird, ausgerechnet beim Masters bisher nicht ganz oben stand, verwundert. Denn der hügelige Platz des exklusiven Augusta National Golf Club scheint für sein Spiel perfekt geeignet. Seine natürliche Flugbahn ist der Draw, eine sanfte Flugkurve von rechts nach links, ideal für den Platz, auf dem etliche Spielbahnen genau so verlaufen. Dazu schlägt er den Ball extrem hoch, ein Muss, um den Ball auf den beinharten Grüns zu stoppen.

Für einen Sieg reichte es nie

Wie gut McIlroy auf diesem Platz agieren kann, bewies er schon als junger Lockenkopf 2011. Nach den ersten drei Tagen führte er das Feld an und ging mit vier Schlägen Vorsprung in die Schlussrunde, doch dann brach seine Leistung ein, er fiel auf den 15. Platz zurück. Er sei damals dem Druck nicht gewachsen gewesen, erinnert sich der Profi aus Holywood, der mittlerweile mit seiner amerikanischen Ehefrau Erica in Florida lebt. In den folgenden Jahren spielte er dann oft ganz vorne mit: Vierter 2015, Fünfter 2018 und 2020.

Doch für den Sieg reichte es eben nie. Dieses Jahr ist er aber optimistischer, was den Sieg angeht, spürt weniger Druck. „Ich denke, ich befinde mich vielleicht in einer anderen Phase meines Lebens. Damals war Golf alles“, sagte McIlroy. Natürlich sei es immer noch wichtig, betont er. Doch die Geburt seiner Tochter im September 2020 hat den Blick aufs Golfen verändert. Jetzt steht vor allem die Familie im Fokus. Sie begleitet den aktuellen Weltranglistenneunten nach Augusta.

Deshalb spielte McIlroy wohl auch bei dem Par-3-Contest mit, bei dem viele Kinder der Profis als Taschenträger dienen und dafür in kleine weiße Caddie-Overalls mit den Namen ihrer Väter auf dem Rücken gekleidet werden. „Wenn man keine Kinder hat, erscheint das Par-3-Turnier wie ein Anhängsel. Aber wenn Kinder da sind, wird es in gewisser Weise zum Höhepunkt der Woche“, sagte McIlroy. Wegen eines Gewitters musste der bei den Fans überaus beliebte Wettbewerb am Mittwoch aber vorzeitig abgebrochen werden.

Der Golfprofi hat sich für dieses Masters-Turnier eine ganz neue Taktik zurechtgelegt. Er sprach davon, dass dieses Major ein Schachspiel sei, bei dem er in den Vorjahren ein zu aggressives Damespiel betrieben habe. „Ich weiß, dass ich, wenn ich gut spiele, die Chance habe, dieses Golfturnier zu gewinnen.“ Dafür müsse er sich an den Spielplan halten, geduldig und diszipliniert sein.

„Es fühlt sich so an, als würde man sehr negativ spielen, sich von Problemen fernhalten, nicht direkt auf die Fahne zielen, nicht aggressiv sein“, sagte er. Ob das die richtige Taktik ist, damit ihm am Sonntag der Vorjahressieger Hideki Matsuyama aus Japan endlich ins grüne Siegerjackett hilft, darüber darf spekuliert werden.

Ein Blick in die Statistik verheißt nichts Gutes. Denn erst drei Profispielern gelang es in der Geschichte dieses Einladungsturniers, bei ihrer 14. Teilnahme oder danach zum ersten Mal das Masters zu gewinnen. Und der Auftakt gelang nur mäßig. McIlroy benötigte am ersten Tag 73 Schläge und liegt auf dem geteilten 31. Platz. Vorne ist Sungjae Im mit 67 Schlägen.