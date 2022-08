Golf-Star bei PGA Tour : Die grandiose Aufholjagd des Rory McIlroy

Besser hätte es für Rory McIlroy und die PGA Tour im Finale der Saison 2021/2022 nicht laufen können. Mit dem 33 Jahre alten Nordiren gewann am Sonntag in Atlanta (Georgia) nicht nur der absolute Publikumsliebling die Tour Championship und damit die Saisonwertung FedExCup. Es siegte auch der Golfprofi, der sich in den vergangenen Wochen und Monaten für diese Turnierserie zur Leitfigur und zum eloquenten Kämpfer gegen die von Saudi-Arabien finanzierte Konkurrenz LIV Golf entwickelt hat.

Am Sonntag hatte McIlroy im direkten Duell den amerikanischen Weltranglistenersten Scottie Scheffler besiegt und wurde für seinen dritten FedExCup-Erfolg nach 2016 und 2019 mit der Rekordsumme von 18 Millionen Dollar (rund 18 Millionen Euro) belohnt. Anschließend demonstrierte er im Interview seine Treue zur PGA Tour und sein Unverständnis für Abtrünnige wie Dustin Johnson, Brooks Koepka oder Bryson DeChambeau: „Dies ist die beste Golf-Serie der Welt. Hier ist der Wettbewerb am intensivsten. Hier gibt es die besten Spieler. Ich weiß nicht, warum jemand woanders spielen will.“

Missglückter Auftakt von McIlroy

Warum diese ehemaligen Major-Sieger wechselten und den Ausschluss aus der PGA Tour in Kauf nahmen, ist bekannt: Unsummen von Geld. Der Weltranglistenzweite Cameron Smith soll sich laut britischen Zeitungen in den nächsten Tagen für mindestens 100 Millionen Dollar (rund 100 Millionen Euro) von seinem Landsmann Greg Norman für die „Saudi-Liga“ rekrutieren lassen und wird an diesem Wochenende vermutlich in der Nähe von Boston sein LIV-Debüt geben.

Im East Lake Golf Club absolvierte der australische British-Open-Sieger die ersten beiden Runden gemeinsam mit McIlroy, den er vor sechs Wochen in St. Andrews (Schottland) bei der Open noch am Schlusstag eingeholt hatte. Doch im East Lake Golf Club spielte er nur eine Nebenrolle. Er landete auf Rang zwanzig, was ihm 640.000 Dollar (rund 640.000 Euro) einbrachte.

McIlroy dagegen glückte nach einem missglückten Auftakt am Donnerstag eine grandiose Aufholjagd. Sein erster Abschlag des Turniers war im Aus gelandet. Nach einem Triple-Bogey und einem weiteren Bogey war sein Rückstand auf Scheffler schon auf zehn Schläge angewachsen. Doch „Rors“ wie ihn die Kollegen nennen, erinnerte sich, dass der Südkoreaner Joohyung „Tom“ Kim vor wenigen Wochen die Wyndham Championship trotz eines Quadruple-Bogeys am ersten Loch gewonnen hatte.

„Im Golf ist alles möglich“, sagte McIlroy. Besonders wenn man wie der neue Weltranglistendritte den Ball am weitesten schlägt und dazu auch noch bei der Tour Championship am zweitbesten puttet. Am Sonntag benötigte McIlroy nur 25 Putts – eine dramatische Verbesserung zur British Open, bei der er mit 36 Putts am Schlusstag den Sieg verspielt hatte.

Dank dieses Feingefühls auf und rund ums Grün holte McIlroy am Sonntag einen Rückstand von sechs Schlägen auf, ein Rekord für die Tour Championship. Scheffler, der in dieser Saison mit vier Siegen, darunter das Masters, die meisten Erfolge gefeiert hatte, fand nicht zu seinem Spiel: Nachdem er das Turnier mit Runden von 65, 66 und 66 begonnen hatte, benötigte er am Schlusstag 73 Schläge, das schlechteste Ergebnis aller 29 Teilnehmer.

Er musste sich den zweiten Platz mit dem Südkoreaner Sungjae Im teilen, beide gewannen 5,75 Millionen Dollar (rund 5,75 Millionen Euro). „Ich hatte Glück, dass Scottie nicht seinen besten Tag hatte und ich mein gutes Spiel nutzen konnte“, sagte McIlroy, der mit einer Schlussrunde von 66 Schlägen Scheffler und Im einen Schlag hinter sich ließ.

McIlroy freute sich nicht nur über seinen 22. Sieg auf der PGA Tour, er hatte gemeinsam mit Tiger Woods auch dafür gesorgt, dass die PGA Tour 2023 ihren Turnierplan ändert. Jay Monahan, der Commissioner (Chef) der Turnierserie, folgte dem Ratschlag von 23 Spielern, die sich vor zwei Wochen mit Woods getroffen hatten. Sie verpflichteten sich, dass im nächsten Jahr die Besten der Welt bei 17 „elevated“ (gehobenen) Turnieren aufeinandertreffen, die alle mit einem Preisgeld von 20 Millionen Dollar (rund 20 Millionen Euro) ausgestattet werden.

McIlroy wird in der nächsten Woche bei der BMW PGA Championship in Wentworth bei London antreten. Bei dem Flaggschiff-Turnier der DP World Tour dürfen im Gegensatz zur PGA Tour auch „Saudi-Golfer“ antreten – nicht nur für McIlroy ein Ärgernis.