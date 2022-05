Snooker-Champion O'Sullivan : Es ist ihm immer noch wichtig

Aktualisiert am

Er gab vor, nur aus Spaß zu spielen; wollte bloß nicht erkennen lassen, was ihm wichtig ist. Doch aus seiner Mitte entspringt ein Titel: Wie es der beste Snooker-Spieler weiterhin allen zeigt.

Erst wollte er sich und der Welt weismachen, dass es auf Rekorde gar nicht ankommt. Er spiele doch bloß noch, um ein bisschen Spaß zu haben, wehrte Ronnie O´Sullivan zwei Wochen lang alle Fragen nach der Bedeutung ab, die ein siebter WM-Titel im Snooker für ihn haben würde. Gleich nachdem er am Montagabend das Finale gewonnen hatte, brachen dann aber doch alle Dämme.

Da ließ der 46-jährige Billardprofi nach dem 18:13 gegen Judd Trump alle, die er in Sheffields Crucible Theatre mit seiner Vorstellung hingerissen hatte, an seinen starken Gefühlen teilnehmen. Es passiert ihm nicht alle Tage, dass er im Konfettiregen über dem grünen Tisch Tränen der Rührung an der Schulter des unterlegenen Gegners vergießt.