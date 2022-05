O’Sullivan beeindruckt alle : „Das ist Kunst!“

Seit drei Jahrzehnten hält sich Ronnie O´Sullivan an der Weltspitze. In Sheffield gelingt dem großen Charismatiker des Billiardsports ein historischer Sieg beim Duell der Generationen.

Es war kurz vor neun Uhr abends in Sheffield, als Ronald Antonio O´Sullivan die Kontrolle über das Geschehen verlor. Das 200. Century Break (Aufnahme mit 100 und mehr Punkten) seiner langen Karriere bei den Weltmeisterschaftsturnieren im Snooker war schon in Reichweite, da fehlte ihm auf einmal die letzte Konzentration auf den nächsten Stoß.

Wie das manchmal so geht, wenn einer den Sieg bereits in der Tasche hat. Sekunden später mochte oder konnte er dann auch nicht mehr die Tränen zurückhalten, die ihn im Moment seines ultimativen Triumphs übermannten. Die einzige Möglichkeit, das halbwegs zu kaschieren, bot sich an der Schulter seines getreuen Rivalen Judd Trump, der ihm an diesen zwei Finaltagen so gut wie möglich unter Druck gesetzt hatte. Und da ruhte der Kopf des neuen Weltmeisters nun, handgestoppt mehr als eine Minute lang.

Denkwürdiger Sieg

Etwas später deutete O´Sullivan den britischen Fernsehfachmännern an, dass ihn sein um 14 Jahre jüngerer Kontrahent während des Wortwechsels zwischen den beiden den größten Charismatikern des Billardsports sofort zu weiteren Tränen gerührt habe. Welcher Art das Kompliment genau war, behielt O´Sullivan allerdings für sich. Dafür weiß die übrige Welt spätestens seit diesem denkwürdigen Sieg (18:13), wie sie den mittlerweile 46 Jahre alten Zauberer aus dem Norden von Greater London in der neueren Geschichte einzuordnen hat.

O´Sullivan alias ´The Rocket´ konnte an diesem Montag, einem „Bank Holiday“, die Bestmarke des Schotten Stephen Hendry einstellen, der die fast hundertjährige Silbertrophäe mit der Figur einer Schäferin auf der Spitze bis 1999 sieben Mal gewonnen hat. Die meisten anderen Rekorde in der vor 45 Jahren gestarteten „Crucible Ära“ gehören O´Sullivan ohnehin – von der Anzahl der Siege bei den prestigereichen „Triple Crown“-Turnieren (jetzt 21) bis zur Rekordmarke für die meisten Centuries in der Karriere (1169).

Diese letzte, relevante Bestmarke zu knacken, war O´Sullivan nicht so leicht gefallen wie sein Spiel es in den besten, teils genialen Momenten nahelegte. 21 Jahre nach seinem ersten WM-Sieg setzte sich die Nr. 2 der Setzliste während der zwei Turnierwochen zwar stets mit deutlichem Abstand gegen vier hochkarätige Gegner in den Vorschlussrunden durch.

Die beispiellose Kontrolle am Spieltisch, die dazu nötig war, wurde auch wieder von allen Experten bewundert. Das Lochen der Objektbälle sowie das gleichzeitige Stellen des Spielballs für den nächsten Stoß gelang phasenweise so grandios, dass der frühere schottische Profi Alan McManus einmal spontan ausrief: „Das ist Kunst!“ Ausgerechnet am zweiten und letzten Finaltag aber musste der ewige Publikumsfavorit der schweren Konzentrationsarbeit, die hinter so viel Klasse steckt, offenbar schwer Tribut zollen.

Eher taumelnd als elektrisiert

Am Sonntag zwischenzeitlich schon mit 10:4 Frames ein gutes Stück enteilt, schien O´Sullivan am Montagnachmittag erkennbar der Sprit auszugehen. Da konnte er es nicht verhindern, dass Trump, Weltmeister von 2019, die Lücke mit tapferem Kampf einmal bis auf drei Frames verkürzen konnte. Doch in der Abendsession des brisanten Generationen-Duells wusste sich der Altmeister mit unnachahmlichem Gespür für die entscheidenden Momente vier der sechs letzten Durchgänge zu sichern, um damit durch das Ziel zu gehen.

Dabei blieb offenbar kein Tropfen mehr im Tank. Eher taumelnd als elektrisiert nahm O´Sullivan, laut Trump, „der mit Abstand beste Spieler des Turniers“ Applaus, Pokal und einen Scheck über eine halbe Million Britische Pfund (rund 595.000 Euro) entgegen. Anschließen bohrte er seinen Kopf in jede Schulter, die ihm eines der zur Gratulation herbeigeeilten Familienmitglieder im Konfettiregen über dem grünen Tisch nur bieten konnte. „Ich war so müde“, gestand O´Sullivan Augenblicke später. Und: „Es war wie Folter. Aber ich sagte mir: Reiß dich zusammen. Trotzdem habe ich nie wirklich geglaubt, dass es passieren würde…Das ist mein bestes Resultat aller Zeiten!“

Das abschließende Turnier der weltumspannenden Main Tour war an den letzten Tagen ohnehin schon von Nostalgie geprägt. So sah sich Mitfavorit Trump zum Halbfinale von drei älteren Herren deutlich jenseits der 40 umzingelt. Zusammen geben O´Sullivan, John Higgins und Mark Williams die gerühmte „Class of 92“ ab, die auch nach dreißig Profijahren partout nicht in ihrer Leistung nachlassen will. Der Angriff der nachrückenden Generation, der häufig prophezeite Siegeszug der ambitionierten Mitbewerber aus China: Das alles ist am stoischen Trio abgeprallt, als hätte da jemand bloß mit Papier geworfen.

Scharmützel mit dem Schiedsrichter

Daneben gab es in Sheffield auch irritierende Momente. So wie kurz nach Beginn des Finales, als der belgische Schiedsrichter Olivier Marteel im vierten Frame das bisher so flüssige Spiel für eine langwierige Diskussion mit O´Sullivan und eine anschließende Verwarnung unterbrach. Die „ungebührliche Geste“, die der eminent wichtige Mann ahndete, hatte außer ihm niemand gesehen.

Ähnlich fragwürdig wurde einige Tage zuvor Jack Lisowski von oben ausgebremst. Der 30 Jahre alte Viertelfinalist aus Englands Südwesten wollte mit einer blau-gelben Flagge an seinem Platz ein Statement zum zerstörerischen Krieg in der Ukraine abgeben. Es ist das Land, aus dem sein Großvater stammt. Das wurde von der ausrichtenden World Snooker Tour (WST) als politische Demonstration eingestuft und darum untersagt. Hier hätte eine offene Debatte unter Einbezug der Aktiven durchaus Sinn gemacht. Schließlich handelt es sich um erwachsene Männer, die abends auch mal länger aufbleiben dürfen.