Aktualisiert am

Die Zweifel am Federer-Comeback wachsen

Pause des Tennis-Stars : Die Zweifel am Federer-Comeback wachsen

Mal wieder muss er nach einer Operation pausieren. Was entscheidet über das Ende der Karriere von Roger Federer – Kopf oder Körper? Er kämpft für sein Comeback. Doch ob es klappt, ist ungewiss.

Ein Liebling der Fans: Roger Federer, hier bei den Australian Open in Melbourne im Januar 2017 Bild: SINGER/EPA/REX/Shutterstock

Drüben an der Westküste in Indian Wells beginnt gerade die angenehmere Zeit des Jahres. Statt Tagestemperaturen über 40 Grad Celsius wie noch im August werden erholsame Mitte 20 Grad angezeigt, und bald werden die ersten snowbirds eintreffen; Nordamerikaner und Kanadier, die dem winterlichen Frost daheim den Rücken kehren, um am Rande der kalifornischen Wüste Golf zu spielen.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Doch vor den snowbirds flogen diesmal Tennisspieler aus aller Welt zum vorletzten Masters-1000-Turnier des Jahres ein, den BNP Paribas Open. Normalerweise wird Ende März in Indian Wells gespielt, daraus wurde zuletzt allerdings aus sattsam bekannten Gründen zweimal nichts. 2020 war das Turnier das erste, das wegen der Pandemie abgesagt wurde, zwölf Monate später ging wieder nichts, umso mehr freut sich der Tennistross nun über den Ersatztermin im Herbst.