Roger Federer in Halle : Ein Tennis-Rentner auf Reisen

Macht in Mode: Roger Federer nach einer Chanel-Schau in Paris. Bild: AP

Roger Federer hat es tatsächlich geschafft. Und zwar das, mit dem so viele Leistungssportlerinnen und -sportler oft jahrelang ringen und nicht selten am Ende doch scheitern: mit der schwierigen Entscheidung, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, die Karriere zu beenden.

Der amerikanische Altmeister Andre Agassi hatte dieses Dilemma einmal so auf den Punkt gebracht: „Wenn du aufhörst, gehst du mit der Gewissheit, dass du in deinem ganzen Leben nie wieder etwas so gut beherrschen wirst, wie das hier.“ Das hier, das Tennisspielen also, das von klein auf der Mittelpunkt im Leben gewesen ist. Dem alles andere untergeordnet wurde. Das muss man aufgeben.

Das Loslassen ist nicht leicht. Da ist diese Angst vor einer inneren Leere im Post-Tennis-Leben, davor, einen neuen Sinn fürs eigene Dasein vielleicht nicht zu finden. Und das lässt so manchen das unvermeidliche Ende so weit hinauszögern, dass es irgendwann wehtut, ihm beim dauernden Verlieren gegen mittelmäßige Gegner zuzuschauen.

Federer-Festspiele

Bei Federer steht jedoch nicht zu befürchten, dass er sein eigenes Denkmal als einer der besten Tennisspieler der Geschichte selbst beschädigen und ein Comeback wagen wird. Der Körper des bald 42-jährigen Schweizers würde da nicht mehr mitspielen. Besonders sein Knie nicht. Doch obwohl ihm der Verschleiß sein Karriereende beschert hatte, ist Federer mit sich im Reinen.

„Für mich war der Schritt eine Erlösung“, erzählt Federer beim Turnier im westfälischen Halle, das er zehn Mal gewonnen hat, und zu dem er nun angereist ist, um das 30-jährige Bestehen des Rasenevents mitzufeiern. Doch eigentlich sind die Fans nur scharenweise nach Halle in die Roger-Federer-Allee gepilgert, um ihn noch einmal zu feiern. Und das taten sie.

So warm und tosend, dass Federer nach seinem Versprechen, „wir sehen uns wieder“, doch ein paar Tränen verdrücken musste. Es waren immer Federer-Festspiele, ihren Roger haben sie hier wie keinen anderen geliebt. Und Federer hat Tennis immer geliebt, aber in den letzten Zügen seiner Karriere wurde es für seinen Körper mehr und mehr zur Qual.

„Der Stress ist wie eine Last von mir abgefallen“, beschreibt Federer, „das war eine große Erleichterung für mich. Nicht mehr trainieren zu müssen mit dem Knie und am Tag x bereit sein zu müssen für ein Match.“ Der Alltag auf der Tennis-Tour, der 24 Jahre sein Leben bestimmt hatte, ist vorbei.

Nach 20 Grand-Slam-Titeln, 1251 gewonnenen Matches, 103 Turniersiegen und 310 Wochen an der Spitze der Weltrangliste steht Federer jetzt nur noch mit seinen vier Kindern auf dem Tennisplatz. Mehr geht nicht. „Es macht uns sehr viel Spaß“, sagt Federer. Aber hat sich sein Talent auch vererbt? „Nein“, sagt Federer, und muss lachen. Aber seine Zwillingsjungs hätten mit ihren neun Jahren ja auch noch etwas Zeit, sich zu entwickeln.

Ohne Tennis geht es einfach nicht

Zeit will sich Federer auch selbst nehmen, in etwa ein Jahr, „um zu sehen, wo die Reise für mich hingehen soll“. Reisen ist das Stichwort. Nach Jahrzehnten des Kofferpackens und Nomadenlebens ist der Schweizer Weltbürger des Unterwegsseins nicht überdrüssig geworden. „Wir haben zuletzt tolle Trips gemacht mit Freunden und der Familie“, erzählt Federer, „und mit meinen Eltern habe ich eine Reise im Orientexpress gemacht.“ Um die Welt jetten nur zum Spaß, das hat Federer in den vergangenen Monaten ausgiebig genossen. Ein Abstecher zur Formel 1 in Miami, zu den Basketballern der New York Knicks, zur Pariser Fashion Week oder zum Angelausflug – jetzt hat die Familie das Sagen.

Bei Federer hat man ohnehin das Gefühl, er interessiert sich für alles und für jeden. Einer, dem vieles scheinbar mühelos gelingt und der allem, was er tut, eine gewisse Nonchalance und Eleganz verleiht. Die Sorge, die Spieler wie Agassi seinerzeit umgetrieben hatte, ist Federer scheinbar fremd. Denn nicht nur seine Familie gibt ihm Halt, er rangiert in der berühmten Forbes-Liste der bestverdienenden Sportler 2022 auf Rang neun mit Einkünften von 94 Millionen Euro – und das als Tennis-Rentner.

Federer ist längst auf vielen Geschäftsfeldern erfolgreich tätig. Es gibt wohl kaum eine Firma auf dem Planeten, die nicht gerne mit ihm arbeiten würde. Vor Anfragen kann sich Federer jedenfalls kaum retten. 1200 gingen allein bei seiner Stiftung seit seinem Rücktritt ein. „Das war mein eigener Fehler“, sagt Federer lachend, „ich habe vielen immer gesagt: ‚Meldet euch, wenn ich mal aufgehört habe.’ Nun kommt die Welle halt rein.“

Aber der Tennis-Star, der längst zur Weltmarke geworden ist, wirkt nicht nur wie der nette Mann von nebenan. Seine Verbindlichkeit ist nicht aufgesetzt, und so bemüht er sich tatsächlich, die Welle an Anfragen auch zu beantworten. Dass er sich in allem die Zeit nimmt, scheint ihm gut zu tun. Tennisspiele kommentieren wird er erst einmal nicht, das stellt er klar, aber Schaukämpfe möchte er später mal machen, wenn sein Knie wieder mitspielt. Federer ist trotzdem weiter am Ball. „Ich hätte nie gedacht, dass mich die Tennis-Resultate so interessieren würden – aber ich schaue bestimmt drei, vier Mal am Tag nach.“ Ohne Tennis geht es einfach nicht.