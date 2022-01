Ringerin Aline Rotter-Focken : Olympiasiegerin, Karriereende – und nun?

Aline Rotter-Focken hat Olympiagold im Ringen geholt und bei den Spielen in Tokio ihren Lebenstraum erreicht. Doch was kommt danach? Ein Besuch bei einer Siegerin auf der Suche nach dem neuen Ich.

Aline Rotter-Focken versteht jetzt normale Menschen. Drei Monate nach ihrem Olympiasieg im Ringen in Tokio. 26 Jahre hat sie versucht, die beste Version von sich selbst zu werden, jeden Tag trainiert und optimiert. Und jetzt ahnt sie, warum es manchmal schwierig ist, sich zum Sport zu motivieren. Nun, wo sie es nicht mehr muss.

Der Nebel hängt in den Baumwipfeln des Schwarzwaldes. Es riecht nach nassem Laub. Aline Rotter-Focken läuft einen Serpentinenweg hoch. Im Hintergrund plätschert der Triberger Wasserfall. Ein passender Ort, um darüber nachzudenken, was sie jetzt eigentlich vom Leben will. Was kommt als Sportlerin, nachdem man den Satz gesagt hat: „Ich höre auf.“?

Rotter-Focken kommt gerade von der Arbeit. Sie trägt Wanderschuhe und ein hellgraues Kleid. Später muss sie wieder hin. Dazwischen noch zum Baumarkt, ein paar Telefonate. Heute Abend wieder Renovieren. Sie vergrößert gerade mit ihrem Mann die Wohnung in Triberg. So richtig Zeit zum Nachdenken hatte sie noch gar nicht. Auf jeden Fall ist sie jetzt hier. Vom Jetset-Sportlerleben in den Schwarzwald. „Ja, ich musste mich auch erst mal dran gewöhnen, ich komme ja eigentlich aus dem Rheinland“, sagt Rotter-Focken. Keine Restaurants nach 22 Uhr mehr geöffnet, dafür Ladenauslagen mit Kuckucksuhren. Und der Regionalzug fährt gerade nicht.

So ganz wisse sie es noch nicht, was das alles jetzt bedeute, sagt sie. Rotter-Focken ist 30 Jahre alt und hat das erreicht, was sie immer erreichen wollte: eine Olympiamedaille im Ringen. Sie steckt in einer Verwandlung — vom Champion, zum, ja, was eigentlich?

So ganz realisiert habe sie noch nicht, dass sie jetzt nicht mehr Leistungssportlerin ist. Der erste Tag ohne Training, komisch. Aber wegen der Auftritte, Empfänge, Interviews sei es ihr gar nicht so stark aufgefallen. Der Olympia-Rausch wirkt noch in ihr nach.

Aber sie wäre nicht Aline Rotter-Focken, wenn sie nicht schon eine grobe Ahnung hätte, was nun kommt. Als Sportlerin hat sie immer wieder planen müssen: die nächste EM, die nächste WM, Olympia. Wie erreiche ich zum Zeitpunkt X den Zenit? Sie hat an die Zeit nach dem Höhepunkt gedacht: Sie wird einen Job beim Ringer-Bund annehmen, gerade arbeitet sie als Gesundheitsmanagerin in einer Firma in Triberg. Sie renoviert mit ihrem Mann, dem Ringer Jan Rotter, das Haus. Und sie ist schwanger.

Das Letzte allerdings ging dann doch schneller, als sie gedacht hatte. Für sie zeigt das auch, dass sie mit ihrem Körper immer ziemlich gut umgegangen sei. In ihrem Leben als Leistungssportlerin hat sie sich jeden Tag um ihren Körper gekümmert. Nach dem Training noch zur Physio. Gutes Essen, genug Schlaf – alles auf die größte Leistungsfähigkeit im Sport ausgerichtet. „Als Sportlerin musst du auch Egoistin sein“, sagt Rotter-Focken. Das wird sich bald ändern, wenn sie sich um ihr Kind kümmern muss. Sie fragt sich: Wie wird das?

Rotter-Focken wirkt überhaupt nicht, wie man sich eine typische Egoistin vorstellen mag. Sie redet nicht nur über sich selbst. Eher kann sie gut zuhören, achtet darauf, ob ihr Gegenüber sich wohlfühlt. Sie ist kein Mensch, die jedem von ihrem Sieg berichten muss.

Einmal, erzählt Rotter-Focken, sei sie mit ihrem Mann und Freunden zu den Wasserfällen gegangen. Wer in Triberg lebt, darf sie umsonst anschauen. Sie hatte ihren Ausweis vergessen. „Nee, Sie sind doch nicht aus Triberg“, habe die Frau im Kassenhäuschen gesagt. Am Eingang hing ein Plakat von Rotter-Focken nach ihrem Olympiasieg. „Doch, das bin ich“, sagte sie zu der Frau. „Echt?“, fragte die und ließ sie ein. Rotter-Focken sagt: „So was ist mir ja total unangenehm.“