„Reiten, bis ich tot bin“ : Die unglaubliche Geschichte der Mary Bacon

Am Morgen des 7. Juni 1991, dem Tag, an dem im Belmont Park die Belmont Stakes stattfinden, sitzt Mary Bacon, die vielleicht erstaunlichste Rennreiterin ihrer Zeit, in einem schäbigen Motelzimmer in Fort Worth, Texas. Bacon hat ihren Ruf als weiblicher Jockey in Belmont Park aufgebaut, auf der Rennstrecke, die in Elmont gleich an den New Yorker Stadtteil Queens grenzt, ist ihre Heimat. Früher hat Bacon die Belmont Stakes, eines der prestigeträchtigsten Rennen Amerikas, jedes Jahr geritten. Doch das ist schon eine Weile her.

Mary Bacon ist 43 Jahre alt. Sie hat Gebärmutterhalskrebs, die Krankheit, an der ihre Mutter starb. Die Diagnose ist nicht tödlich, eigentlich ist es auch etwas anderes, das Bacon das Leben zur Hölle macht: Sie kann nicht mehr reiten. Ihre Karriere hat ihr 40 oder 43 oder 51 gebrochene Knochen und Dutzende Krankenhausaufenthalte gebracht, einmal lag sie elf Tage im Koma. Den Preis bezahlt sie schon jetzt.