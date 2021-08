Aktualisiert am

Dressurreiterin mit 66 Jahren : „Ich mache nur noch das, was mir Spaß macht“

Para-Dressurreiterin Heidemarie Dresing ist mit 66 Jahren Deutschlands älteste Athletin in Tokio. Es ist auch ihr Paralympics-Debüt. Die Diplom-Architektin aus Hagen zog 2012 der Liebe wegen nach Rheda-Wiedenbrück und arbeitet dort in einem Gewerbeimmobilien-Unternehmen. 2011 wurde bei der passionierten Hobby-Reiterin die Nervenkrankheit Multiple Sklerose diagnostiziert, was sie nicht davon abhielt, noch bis vor Kurzem auf Baugerüste zu steigen – von Pferden lässt sie ohnehin nicht.

Bei Ihrem ersten Wettkampf haben Sie Bronze mit 0,5 Punkten verpasst. Was bedeutet das im Reitsport?