Ein Nicken unter Norddeutschen musste reichen für diesen Moment. Als Malin Hansen-Hotopp, wohnhaft in Mecklenburg-Vorpommern, mit ihrem Pferd Carlitos Quidditch das Dressurviereck verließ und aus dem Sattel stieg, standen die ersten Gratulanten für Umarmungen bereit. Bundestrainer Peter Thomsen, wohnhaft in Schleswig-Holstein, hielt sich zurück. Sein Nicken war für die Reiterin Bestätigung genug dafür, dass das, was sie zuvor in der Prüfung gezeigt hatte, ein solider Auftakt war.

Julia Basic Sportredakteurin. Folgen Ich folge

Zum ersten Mal startet Malin Hansen-Hotopp bei einer Europameisterschaft der Senioren im Vielseitigkeitsreiten. Auf Anhieb wurde sie als Startreiterin für das deutsche Team nominiert. Am ersten EM-Tag auf dem französischen Nationalgestüt Haras du Pin in der Normandie gelang der 45-Jährigen am Donnerstag eine ordentliche Dressur mit 31,5 Punkten. „Ich weiß, dass er es besser kann“, sagte sie hinterher über ihren elfjährigen Wallach. Doch sie hatte sogleich die Erklärung parat, weshalb das Pferd diesmal Punkte liegen ließ: „Beim Blick in die Zuschauer hat er sich leider etwas erschrocken. Danach musste ich vorsichtiger reiten, und dadurch haben sich ein, zwei Fehler eingeschlichen, die sonst nicht passieren.“

Unbeschwert und cool

Das Vielseitigkeitsreiten hat den Vorteil, dass sich eine nicht ganz perfekte Dressurprüfung später mit fehlerfreiem Geländeritt und Parcoursspringen „verschönern“ lässt. Dort, bei den Hindernissen, liegt die Stärke von Malin Hansen-Hotopp und Carlitos Quidditch. Am Samstagmorgen geht es für sie schon früh auf die EM-Strecke. Thomsen hat das Paar an Position eins gestellt, weil er auf dessen Erfahrung als „Pathfinder“ setzt. Sowohl beim Nationenpreis an selber Stelle im vergangenen Jahr und beim CHIO Aachen im Juli bereiteten die beiden dem deutschen Team den Weg zum späteren Sieg. „Ich glaube, ihr liegt diese Nummer eins, weil sie unbeschwert ist, und ich hoffe, dass sie das auch aufs Papier bringt“, begründete Thomsen seine Entscheidung.

Unbeschwert und vor allem „cool“ wirkt Malin Hansen-Hotopp nicht nur jetzt in der Normandie. Woher sie die Ruhe nimmt? „Ich bin alt genug und habe schon viel erlebt“, sagt sie und lacht. Bevor sie sich ganz dem Reiten widmete, habe sie Rock ’n’ Roll getanzt und geturnt, sich immer schon in Wettkämpfen gemessen. „Da war ich auch immer ruhig vorher. Das ist etwas, was man hat oder nicht.“ Ihre Energie steckt sie in viele Dinge: Gemeinsam mit ihrer Familie führt sie einen landwirtschaftlichen Betrieb in Gransebieth südlich von Stralsund. 2000 Hektar Land müssen dort bewirtschaftet werden. Der Reiterei blieb Malin Hansen-Hotopp trotzdem immer treu.

Auf dem Hof bildet sie junge Pferde aus. Schon als Ponyreiterin bestritt sie deutsche Meisterschaften. In der Altersklasse U 21 wurde sie 1996 Mannschaftseuropameisterin. Danach folgte eine Phase ohne internationale Championate. Im Interview wird sie gefragt, was sie in dieser Zeit gemacht hat. Als Antwort deutet sie auf einen blonden Jungen im roten Deutschland-T-Shirt. Drei Kinder haben sie und ihr Mann bekommen – Jasper, Frode und Jarne. „Und den Betrieb haben wir in dieser Zeit gekauft und weiterentwickelt“, erzählt sie.

Mehr zum Thema 1/

Jarne, mit zehn Jahren der Jüngste, ist mit seinem Vater in die Normandie gereist, um seiner Mutter die Daumen zu drücken. Frode, der Mittlere, spielt bei einem Fußballturnier, und Jasper, der Älteste, kümmert sich zu Hause um die Ernte. Erst vor Kurzem habe er den Traktor-Führerschein gemacht, erzählt seine Mutter. Gutes Management und viel Verständnis von allen seien der Schlüssel dafür, Familie, Betrieb und Sport unter einen Hut zu bekommen. „Vormittags reite ich, und nachmittags versuche ich, Zeit mit meinen Kinder zu verbringen. Da gehe ich auch gerne mal mit zum Fußball“, sagt Malin Hansen-Hotopp. Es sei ihr aber auch wichtig, dass die Söhne Interesse am Reiten hätten.

In dieser Sportart hatte die Familie auch dank Carlitos Quidditch zuletzt viel Grund zum Jubeln. Eigentlich sollte Malin Hansen-Hotopp den Schimmelwallach für seine Züchterin nur in Jungpferdeprüfungen vorstellen, dann sollte er verkauft werden. „Er war schwierig – groß und schlaksig“, erinnert sich die Reiterin. „Aber es gab auch immer Momente, in denen ich dachte: Das könnte ein gutes Pferd sein. Er hatte so viel Energie und sprang immer gut.“ Inzwischen bilden der Holsteiner und die Reiterin aus Mecklenburg-Vorpommern eine erfolgreiche nordische Kombination. Im vergangenen Jahr gewannen sie überraschend die Vier-Sterne-Prüfung im englischen Blenheim, die zu den schwersten in dieser Disziplin gehört. Die beiden sind gut gerüstet für das, was sie am Samstag erwartet – und dafür, dem Bundestrainer mit einem guten Ritt vielleicht sogar mehr als ein Nicken zu entlocken.