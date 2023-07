Es war ihm ein Anliegen, sich persönlich vom Aachener Publikum zu verabschieden, doch Ludger Beerbaum steckte in einem Dilemma. Gerade hatte Marcus Ehning zum dritten Mal den Großen Preis im Springreiten beim CHIO Aachen gewonnen. Rund 40.000 Zuschauer im Stadion jubelten ihm und seinem Pferd Stargold zu. Seinem langjährigen Teamkollegen konnte Beerbaum diese Show nicht stehlen. Also wartete er geduldig, ganz Sportsmann, bis alle Ehrungen vorgenommen waren und Ehning die Arena verlassen hatte. Dann ritt Beerbaum noch einmal zu seinem Publikum, das ihn mehr als drei Jahrzehnte lang angefeuert und aufgebaut hatte.

In Aachen hat Ludger Beerbaum am Sonntagabend das Ende seiner Turnierkarriere verkündet. So oft wie kein anderer war der Westfale in der deutschen Nationalmannschaft geritten, bis er 2016 seinen Rücktritt aus der Equipe erklärte, deren „Leitwolf“ er so lange war. 2022 folgte ein kurzes Comeback, auch deshalb, weil er mit der Stute Mila ein außergewöhnliches Pferd hatte, das ihm einen zweiten Frühling im Parcours bescherte.