Wie sehr kann eine erwachsene Sportlerin über ein Reitturnier staunen, das sie schon als Baby im Kinderwagen erlebt hat? Einfache Antwort: Es gibt immer noch eine Steigerung. Semmieke Rothenberger war schon beim CHIO Aachen, da konnte sie weder laufen noch reiten. Ihre Eltern ritten schon dort, ebenso ihre älteren Geschwister Sönke und Sanneke. Auch sie selbst hat das Gelände in der Aachener Soers schon vom Pferd aus gesehen, 2017 gewann sie dort die deutsche U-21-Meisterschaft. In diesem Jahr darf die 23-Jährige erstmals beim „richtigen“ CHIO antreten, mit den besten Reiterinnen und Reitern der Welt.

Julia Basic Sportredakteurin. Folgen Ich folge

Am Mittwoch ritt Semmieke Rothenberger mit ihrem Pferd Flanell zum ersten Mal vor Zuschauern in das Aachener Dressurstadion ein. „Es ist ein Kneif-mich-Moment“, sagt sie, „ich weiß noch, wie ich als kleines Mädchen am Rand stand und gedacht habe: wow.“ Das sportliche Ergebnis rückte für sie ein wenig in den Hintergrund. Viel größer war die Freude darüber, überhaupt in Aachen reiten zu dürfen.

Viel Erfahrung

Im Juni startete sie zum ersten Mal bei den deutschen Meisterschaften der Senioren und erhielt eine Startberechtigung für den CHIO. Bis vor wenigen Wochen hatte sie damit nicht rechnen können. Ein Jahr lang kämpfte sie mit ihrer Gesundheit. Erst ein Anriss der Achillessehne, dann eine „heftige“ Corona-Infektion und in der Folge zwei Herzmuskelentzündungen. Viele Monate ohne Wettkämpfe. „Bei der DM war ich das erste Mal seit fast einem Jahr wieder mit Flanell auf dem Turnier“, sagt Semmieke Rothenberger.

In der Zwischenzeit trainierte sie auf dem Gestüt der Familie Rothenberger im Taunus. Trotz ihrer jungen Jahre kann sie bereits viel Erfahrung weitergeben. „Das Talent wurde ihr in die Wiege gelegt“ ist eine abgedroschene Floskel. Doch auf Semmieke Rothenberger trifft sie zu. Ihre Eltern gewannen 1996 gemeinsam Silber bei den Olympischen Spielen von Atlanta, im Dressurreiten für die Niederlande, dem Heimatland von Mutter Gonnelien.

Ihre drei Kinder knüpfen an die Erfolge an. Sanneke, 30, die älteste Tochter, gewann, genau wie Semmieke, Goldmedaillen in allen Altersklassen bei Nachwuchseuropameisterschaften. Sönke, das mittlere Geschwisterkind, 28, wurde 2016 Team-Olympiasieger. In diesem Jahr tritt er mit dem Wallach Fendi im Dressur-Nationenpreis beim CHIO Aachen an – mit viel Vorschusslorbeer. Bei den deutschen Meisterschaften wurden sie Zweite.

Doch auch das ist der CHIO: Erfolg und Misserfolg liegen nah beieinander. Am Donnerstag begann der Mannschaftswettkampf mit dem Grand Prix. Isabell Werth mit Quantaz (76,022 Prozent) und Frederic Wandres mit Bluetooth (77,087) hatten die deutsche Equipe in Führung gebracht. Bei Sönke Rothenberger und Fendi lief es danach ganz und gar nicht wie erhofft. Mit 69,891 Prozent lieferten sie das Streichergebnis.

Die Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl brachte mit dem Tages­bestergebnis das Team mit Dalera (82,304) aber zwischenzeitlich wieder auf Platz eins. Die Entscheidung über den Sieg im Nationenpreis fällt am Samstag im Grand Prix Special. Danach darf auch Semmieke Rothenberger noch einmal mit Flanell starten. Mit der Grand-Prix-Kür am Abend unter Flutlicht wartet ein weiterer Kneif-mich-Moment auf sie.

Pferde sterben im Feuer

Auch daran wird die Psychologie-Studentin wieder viele Menschen teilhaben lassen. Mehr als 100.000 folgen ihr auf Instagram. Sie nimmt ihre Fans mit in den Stall, auf Rundgänge über das Gestüt, zu den Ponys und Schweinchen, die dort leben. Sie durften miterleben, wie die Stallungen und die Reithalle des Erlenhofs, auf dem im Februar 2019 ein verheerender Brand ausgebrochen war, wieder aufgebaut wurden.

Fünf Pferde starben im Feuer, darunter Semmiekes Nachwuchshoffnung Fayola. Sie kämpfte sich heraus aus der traumatischen Zeit, auch dank ihrer Stute Flanell, mit der sie an alte Erfolge anknüpfen kann. Die Erlebnisse, positive wie negative, und das, was sie daraus für ihr Leben mitnimmt, teilt sie mit ihrer Instagram-Gemeinschaft. Während der Corona-Pandemie bekam sie mit, dass viele Kinder unter den Kontaktbeschränkungen litten, ihre Freunde nicht treffen konnten, niemanden hatten, mit dem sie Probleme besprechen konnten. „Dann hatte ich diese Schnapsidee, und sie kam so gut an“, erinnert sie sich.

Die Schnapsidee nennt sich auf Instagram „ChitChat“. Menschen stellen anonym Fragen, und die Reiterin beantwortet sie ausführlich und sehr persönlich. Es geht meist um Probleme in der Partnerschaft, in Sport, Schule oder Uni. Eine Social-Media-Sprechstunde bei Semmieke Rothenberger. „Ich bin keine ausgebildete Psychologin. Aber ich kann vielleicht aus einem anderen Blickwinkel auf die Probleme schauen und wie eine Freundin einen guten Rat geben.“ Sie frage sich vor dem Antworten einfach, was sie selbst in den Situationen der Fragesteller tun würde.

Mehr zum Thema 1/

Rat fürs eigene Leben holt sich Semmieke Rothenberger bei ihrer Familie – in Zeiten der Rückschläge und Tiefpunkte seien Eltern und Geschwister der wichtigste Rückhalt gewesen. Vorbilder gibt es genug auf dem Erlenhof. „Ich schaue mir von allen etwas ab, kann von jedem etwas mitnehmen“, sagt sie. Zum Beispiel, wie man zu den Olympischen Spielen kommt. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass Olympia nicht mein Ziel ist.“