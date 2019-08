Dieses Problem plagt den Golfsport, Profis wie Amateure. Die Runden dauern einfach zu lange. Während kommerzielle Anlagen versuchen, dass Vierergruppen von Hobbyspielern in höchstens viereinhalb Stunden 18 Löcher absolvieren, dauern Runden der Besten der Welt in Dreiergruppen oft fünfeinhalb Stunden. Beim ersten Play-off-Turnier des FedExCups, der Northern Trust Open in Jersey City (New Jersey), hatte am Freitag wieder einmal Bryson DeChambeau für negative Schlagzeilen gesorgt. Der 26 Jahre alte Amerikaner, der dieses Turnier im Vorjahr gewonnen hatte, analysiert vor jedem Schlag oft minutenlang gemeinsam mit seinem Caddie, was zu tun ist, bevor er tatsächlich einen Schlag ausführt.

Bei den Kollegen, aber auch in den sozialen Medien, sorgte der „Golf-Professor“ für einen Sturm der Entrüstung, weil der Kalifornier einmal fast drei Minuten benötigte, ehe er aus knapp 70 Metern endlich seinen Schläger schwang. Gemütlich schritt DeChambeau die Entfernung zum Loch ab, prüfte auf dem Grün, wo der Ball landen sollte, ehe er schließlich seinen englischen Mitspieler Tommy Fleetwood bat, vorzeitig zu spielen.