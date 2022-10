Präsidenten machen „Sport“ : Erdogans Pingpongschläger und Trumps Bratpfanne

An dieser Stelle muss man die Ampelkoalition auch mal loben: Ihre führenden Vertreter sind ziemlich fitte Typen. Zwar nicht durch die Regierungsbank so drahtig wie Kanzler Scholz, der mit seinen Langläufen auch die eigene Leibwache triezt. Aber ansehnlich trainiert sind auch die beiden Streithansel Habeck (Wirtschaft und Jogging) und Lindner (Finanzen, Jogging und Rudergerät daheim).

Selbst an Talenten, die anspruchsvollere Sportarten beherrschen, fehlt es nicht im Kabinett; man denke nur an Baerbock (Außen, früher Trampolinspringen) und Lauterbach (Gesundheit und Tischtennis). Nun kann man zwar mit Fug und Recht die gedrosselte Entscheidungsgeschwindigkeit des Kabinetts Scholz in Zeiten von Krieg und Energiekrise bekritteln. Aber zugleich hat Deutschland die wohl sportlichste Regierung, seit Kanzler Schröder (einst Mittelstürmer des TuS Talle, genannt „Acker“) und Außenminister Fischer („Mein langer Lauf zu mir selbst“) vor Macht nur so strotzten.

Sogar proppenstolz kann der deutsche Bürger auf seine Ampelkoalitionäre sein, wenn er sich die Leibesübungen ausländischer Regierungschefs von einst und jetzt anschaut. Donald Trump: schummelt beim Golf und hält den Tennisschläger wie eine Bratpfanne. Joe Biden: hat einen ordentlichen Golfschwung, aber, ach, der gebrechliche Körper. Boris Johnson: setzt seine Körperfülle ungelenk ein, sei es bei seiner joggingähnlichen Fortbewegung oder beim Rugby mit Kindern. Wladimir Putin: hat sich als Judoka, Eishockeyspieler und Staatsmann bis in alle Ewigkeit disqualifiziert.

Doll treibt es auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der dem Autokraten Putin nicht unendlich fern liegt: spielt Tischtennis, indem er den Schläger nicht am Griff packt wie Millionen seiner Untertanen, sondern am Blatt. Sein Pingpong-Partner, der auch schon fast siebzigjährige kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew, macht gute Miene zum getürkten Spiel.

Die Wirkung solch eines Erdogan-Fotos ist fatal: Wie soll ein Politiker etwas auf die Reihe kriegen, wenn er nicht mal einen Pingpongschläger richtig anfassen kann? Besser ist es, man zeigt nur, was man kann im Sport. Die deutschen Ampelmänner (und -frauen) haben besser verstanden, wie sie sich zu inszenieren haben.