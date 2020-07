Basketball in Amerika : Spielerinnen verlassen bei Nationalhymne die Halle

Die Spielerinnen der amerikanischen Basketball-Profiliga haben den Saisonstart zu einem starken Zeichen gegen Rassismus in den Vereinigten Staaten genutzt. Vor dem Auftaktspiel der WNBA zwischen Seattle Storm und New York Liberty verließen die Basketballerinnen am Samstag (Ortszeit) beim Abspielen der Nationalhymne die Arena und gingen zurück in die Umkleidekabinen. „Knien scheint uns nicht ausreichend, um zu protestieren“, sagte New Yorks Spielführerin Layshia Clarendon. Schon vor dem Auftakt hatte die WNBA angekündigt, ihre Saison dem Kampf um soziale Gerechtigkeit zu widmen.

FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Bleiben Sie umfassend informiert, für nur 2,95 € pro Woche. Jetzt 30 Tage kostenfrei testen

Als die Spielerinnen in Bradenton im amerikanischen Bundesstaat Florida, wo die WNBA wegen der Corona-Pandemie ihre komplette Saison unter Ausschluss von Zuschauern austrägt, auf das Spielfeld zurückkehrten, hielten sie für 26 Sekunden inne, um Breonna Taylor zu würdigen. Die schwarze Amerikanerin war im März im Alter von 26 Jahren bei einem Einsatz in ihrem Haus von Polizisten erschossen worden. Bislang hat es keine Anklagen gegen die involvierten Beamten gegeben.

Sportlich entschied Seattle den Auftakt mit 87:71 klar für sich. Die Los Angeles Sparks setzten sich gegen Phoenix Mercury mit 99:76 durch. Die deutsche Nationalspielerin Marie Gülich kam dabei nicht zum Einsatz. Satou Sabally und die Dallas Wings starteten mit einer Niederlage. Gegen Atlanta Dream gab es am Sonntag (Ortszeit) am Spielort Bradenton in Florida ein 95:105. Sabally stand in der Startaufstellung und kam in etwas mehr als 27 Minuten Spielzeit bei ihrem Debüt in der stärksten Frauen-Basketball-Liga der Welt auf elf Punkte, fünf Rebounds und fünf Assists.

„Ich denke Satou war zu Beginn etwas passiv, was nicht ungewöhnlich ist für Rookies“, sagte Trainer Brian Agler. „In der zweiten Halbzeit hat sie ihre Intensität etwas erhöht und herausgefunden, wie sie sich bewegen muss um zu punkten. Sie muss – wir alle müssen – an ihrer Defensive arbeiten.“ Sabally war von Dallas an zweiter Stelle des Drafts ausgewählt worden. Zu einem früheren Zeitpunkt als die 22-Jährige, die in New York geboren und in Berlin aufgewachsen ist, war noch nie ein deutscher Sportler oder eine deutsche Sportlerin von einem amerikanischen Team ausgewählt worden.

Mehr zum Thema 1/

Wie alle anderen Spielerinnen hatte Sabally neben ihrer Rückennummer (0) und dem eigenen Nachnamen auch den Namen Breonna Taylor auf dem Trikot stehen. Auf dem Spielfeld stand wie in der NBA der Slogan „Black lives Matter“ (Schwarze Leben zählen).