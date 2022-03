Tennis in Indian Wells : Nadal verliert das Duell der Schmerzen

Rafael Nadal spürt einen scharfen Schmerz in der Brust, Taylor Fritz tut der Fuß weh: Im Tennisfinale von Indian Wells siegt am Ende Fritz. Wie konnte das geschehen? Er mag es selbst kaum glauben.

Wie kann das sein, dachte Taylor Fritz immer wieder. Wie kann das sein? Am Abend vor dem Finale hatte er sich den Fuß vertreten, beim ersten Einspielen vor dem Match hatte er solche Schmerzen, dass er schrie, und die Leute aus seinem Team rieten ihm dringend von einem Start ab. Doch Fritz sagt über sich, er sei ein ziemlich sturer Typ, und so schlug er die gut gemeinten Ratschläge in den Wind.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Er ließ sich behandeln, der Fuß wurde weitestgehend betäubt, und beim zweiten Aufwärmversuch fühlte sich die Sache entschieden besser an. Ich kann doch spielen, dachte Fritz. Also los. Ein paar Stunden später hielt er glücklich staunend die massive, mehr als 20 Kilogramm schwere Trophäe im Arm, gewonnen mit einem Sieg im Finale gegen Rafael Nadal (6:3, 7:6).

Das sei eine völlig verrückte Kombination vieler Dinge gewesen, sagte der 24 Jahre alte Kalifornier hinterher, „ich hätte nie gedacht, dass so was möglich ist.“ Quasi beim Heimspiel in der kalifornischen Wüste einen der größten Titel des Tennis zu gewinnen, als erster Amerikaner in Indian Wells seit Andre Agassi anno 2001, das alles mit einem betäubten Fuß und gegen jenen Mann, der in diesem Jahr noch kein Spiel verloren hatte.

Dem Verlierer dieses Endspiels ging es nicht so gut, und das hatte weniger mit der Niederlage an sich zu tun. Auch Rafael Nadal war angeschlagen in dieses Finale gegangen. Am Abend zuvor in der Endphase der Partie gegen seinen Landsmann Carlos Alcaraz hatte er die Schmerzen im Brustkorb zuerst wahrgenommen. Das Atmen tat ihm weh, aber wegen der späten Stunde blieb keine Zeit, das Problem genauer untersuchen zu lassen.

Nadal wirkt angeschlagen

Rafael Nadal wehrte sich, so gut es ging, aber es ging nicht gut genug. Mit traurigem Blick stand er bei der Siegerehrung auf dem Podium, und auch später in der Pressekonferenz wirkte er angeschlagen. Natürlich war er enttäuscht, weil er diesen Teil der Saison zu gern unbesiegt beendet hätte.

Schon vor dem Start in Indian Wells hatte er erklärt, er werde danach nicht in Miami spielen, wo es in dieser Woche beim nächsten Masters-1000-Turnier weitergeht, aber beim Abschied aus Kalifornien machte er sich sichtlich Sorgen. Er müsse jetzt schnellstens klären, was in seinem Brustkorb nicht in Ordnung sei. Beim Atmen habe er manchmal einen scharfen Schmerz gefühlt, vielleicht sei irgendwas mit einer Rippe nicht in Ordnung.

Mehr zum Thema 1/

Iga Swiatek ging es an diesem letzten Tag der BNP Paribas Open definitiv besser als den Patienten aus dem Männerfinale. In bester Form, schnell auf den Beinen und souverän sortiert im Kopf, gewann die junge Polin mit einem Sieg gegen Maria Sakkari aus Griechenland (6:4, 6:1) den zweiten 1000er-Titel in diesem Jahr.

Mit diesem Erfolg rückte sie auf Platz zwei der Weltrangliste vor, aber auch Sakkari überholte die bisherige Nummer zwei, Barbora Krejcikova. Ganz ehrlich, meinte Swiatek nach dem Finale, diese Nummer zwei fühle sich im Moment irgendwie surreal an. „Aber ich will mehr, und ich hab das Gefühl, dass die Nummer eins näher und näher rückt.“ Mit 20 ist sie mit weitem Abstand die Jüngste unter den Top Ten, und im Moment gibt es keine, die besser in Form ist.