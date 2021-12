Tennis-Comeback, dann Corona : Nadal und die Perlen am Golf

Es gibt Tennisturniere mit klingendem Namen, für die sich eigentlich niemand interessieren muss. Zum Beispiel die Mubadala World Tennis Championship. Hierbei handelt es sich nicht, wie die Bezeichnung nahelegt, um eine Weltmeisterschaft, sondern schlicht um ein Einladungsturnier in Abu Dhabi, bei dem acht Tennisprofis vor einigen Zuschauern spielen und dafür eine Stange Geld einheimsen. Ein offizieller Titel wird für die zwei Damen, die gleich zu Beginn das Endspiel austragen, sowie sechs Herren nicht vergeben, nur eine ansehnliche Trophäe in Form einer Perle.

Dass die Schaukämpfe bei ihrer dreizehnten Auflage dennoch ein gewisses Interesse in den vergangenen Tagen hervorgerufen haben, lag an einem Mann, der sich lange Zeit nicht hatte blicken lassen können auf der Profitour. Rafael Nadal, durch eine hartnäckige Verletzung am linken Fuß monatelang zum Nichtstun gezwungen, unternahm in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate erste Gehversuche gegen namhafte Konkurrenz.

Der Erfolg blieb überschaubar, aber der Spanier zeigte sich trotzdem zufrieden: „Es war ein positiver Beginn. Ich habe besser gespielt, als ich vor ein paar Wochen noch geglaubt hätte.“ Seit seiner Halbfinalniederlage von Roland Garros Anfang Juni gegen Novak Djokovic hatte sich Nadal nur noch kurz im August beim Washingtoner ATP-Turnier versucht und anschließend seine Saison nach überschaubaren 29 Matches vorzeitig beendet.

In Abu Dhabi trat der Weltranglistensechste an, ohne vorher überhaupt einen Satz im Training gespielt zu haben. Nach der Reha auf seiner Heimatinsel Mallorca hatte er sich zunächst körperlich in Schuss gebracht: „Ich habe kontrolliert Übungen für den Fuß gemacht.“ Die Ergebnisse in dem Golfstaat waren folglich wie erwartet. Sein erstes Spiel verlor der 35 Jahre alte Nadal gegen den ein Jahr jüngeren Schotten Andy Murray, der auch schon bessere Zeiten erlebte, 3:6 und 5:7. Im folgenden Spiel um Platz drei unterlag der Spanier am Samstag dem Kanadier Denis Shapovalov wesentlich knapper 7:6, 3:6, 6:10. Das Schauturnier gewann der Russe Andrej Rubljow, der Murray im Finale 6:4 und 7:6 bezwang.

Positiver Corona-Test

Nach der Rückkehr nach Spanien gab es dann allerdings schlechte Nachrichten für Nadal: Wie der 35-Jährige selbst auf Twitter bekannt gab, wurde er bei einem PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet. Daraufhin habe er sich umgehend in häusliche Isolation begeben.

Für Nadal ist dies ein empfindlicher Rückschlag vier Wochen vor dem Beginn der Australian Open in Melbourne (ab 17. Januar), wohin er eigentlich wie andere Tennisprofis Mitte des Monats aufbrechen wollte. Das Turnier in Australien ist der erste Saisonhöhepunkt des neuen Tennisjahres. „Aufgrund dieser Situation muss ich meinen Zeitplan völlig flexibel gestalten und werde meine Optionen in Abhängigkeit von meiner Entwicklung prüfen“, schrieb Nadal mit Blick auf seine Australien-Pläne.

Der Österreicher Dominic Thiem, der seine Teilnahme in Abu Dhabi kurzfristig abgesagt hatte, plant unterdessen mit einem Comeback erst in Sydney und dann in Melbourne. Seit der Rasensaison hat der Österreicher wegen einer Handgelenksverletzung nicht mehr gespielt. Nun sei er zwar schmerzfrei, erreiche im Training aber nicht sein volles Leistungsvermögen. „Nur wenn ich die Vorhand zu 100 Prozent schlagen kann, werde ich auf den Platz gehen“, sagte Thiem.

Ob der Weltranglistenerste Novak Djokovic nach Australien reisen wird, bleibt unklar. In Melbourne dürfen nur Geimpfte antreten, über seinen Impfstatus schweigt sich der Serbe jedoch weiter aus. Aufgefallen ist er dieser Tage damit, dass ihm die Post seines Heimatlandes eine Briefmarkenserie gewidmet hat.