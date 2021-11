Lennard Kämna beim Cape Epic : „Ich habe mein Leben falsch gelebt“

Aktualisiert am

Beim Cape Epic lauern auch am Wegesrand ungeahnte Gefahren. Bild: EPA

Zwischen Tafelberg und Trails, von Weinregion bis Wildnis, über Stock und Stein und durch den Staub: Lennard Kämna war fernab seines Metiers unterwegs – und doch ganz in seinem Element. Dass Kämna ein exzellenter Radfahrer ist auf der Straße, ist bekannt. Bei der Tour de France gewann er 2020 eine Bergetappe in cleverer und stürmischer Manier.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Ein Jahr später hat der 25-Jährige zwar nicht umgesattelt, war aber plötzlich bei der „Tour de France der Mountainbiker“ am Start. So wird das Cape Epic in Südafrika bezeichnet, um die Bedeutung für die Geländespezialisten zu verdeutlichen. Und sein Auftritt beim Saisonhöhepunkt der Mountainbiker, sozusagen als Anfänger, unterstrich seine Begabung, mit Kraft, Händchen und Steuerkunst ein Rad zu beschleunigen.