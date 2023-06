Bei Kilometer 46 macht der sportliche Leiter eine Ansage. Mit einer Hand hält er das Lenkrad des Mannschaftswagens, mit der anderen das Funkgerät. Mit dem linken Auge kontrolliert er die Straße und das Renngeschehen, mit dem rechten beobachtet er das Roadbook auf seinem Laptop. Auf Englisch sagt er: „Girls, noch zwölf Kilometer bis zum härtesten Berg. Esst und trinkt und bringt euch in eine gute Position, falls die anderen Teams was probieren.“

Es ist die Schlussetappe der Thüringen-Rundfahrt. Start und Ziel Mühlhausen, 126 Kilometer, 1450 Höhenmeter. Steffen Radochla führt die Berufsfahrerinnen des Teams Ceratizit-WNT durch die wichtigste Rundfahrt des Frauenradsports in Deutschland. Startnummer 53: Franziska Brauße, Olympiasiegerin und mehrmals Weltmeisterin, allerdings auf der Bahn. Am Mittwoch ist sie deutsche Meisterin in der Einer-Verfolgung geworden, am Donnerstag in der Mannschaftsverfolgung. Berge mag sie nicht. Wenn sie einen steilen Anstieg hochkurbelt, fragt sie sich: „Warum fahre ich hier?“