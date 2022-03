Radstürze und ihre Folgen : Er wird nie wieder der sein, der er war

„Ich weiß, es kann uns nichts geschehen, weil wir unsterblich sind, unsterblich sind.“ Die Toten Hosen singen das. Unsterblich? Ist ein bisschen viel verlangt. Aber dass uns nichts passieren wird, dass wir sicher sind in dem, was wir tun – dieses Urvertrauen, dieses trügerische, aber so wichtige Gefühl sorgt für Schwerelosigkeit, für Selbstverständlichkeit in dem, was wir tun.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ zwei Monate kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Auch im Sport: Da fahren Radprofis in völligem Vertrauen mit 110 Sachen den Berg hinab, einen winzigen Helm auf dem Kopf, ein paar Gramm Kunststoff am Leib und zwei Scheibchenbremsen am Rad. Eigentlich eine sportliche Übung am Rande des Irrsinns, doch für die Unsterblichen auf ihren Rädern eine höchst beiläufige Übung.

Was sagt der Psychologe dazu? Ein gesunder Selbstwert sei nichts Krankhaftes, sagt er, im Gegenteil. Studien hätten ergeben, dass Menschen durch eine gewisse Selbstüberhöhung mutiger mit Herausforderungen umgehen könnten. Was der Psychiater Claas-Hinrich Lammers vor ein paar Wochen der F.A.Z. sagte, hat er auf Wirtschaftsjunkies wie Elon Musk bezogen. Es gilt auch für Radjunkies. Die Selbstgewissheit macht manch große Leistung erst möglich. Aber was, wenn von einem Moment auf den anderen dieses Gefühl zu Bruch geht, ein für alle Mal?

Jetzt, wo die Saison der Radprofis begonnen hat und an diesem Sonntag mit dem Start zu Paris–Nizza einen ersten Höhepunkt erreicht, sollte man sich kurz an Egan Bernal erinnern, den jungen Kolumbianer, der 2019 mit ungeheurer Leichtigkeit die Tour de France gewann. Danach lief es für ihn zunächst nicht gut, doch in diesem Jahr hätte man ihn wieder auf der Rechnung haben müssen bei der Frankreich-Rundfahrt.

Zwanzig Knochenbrüche bei Bernal

Aber dann, im Training, knallte er mit Tempo 65 gegen einen stehenden Bus, auf einer Autobahn in seinem Heimatland. Wer um Himmels willen fährt mit dem Rennrad auf der Autobahn? In Kolumbien ist es unter Radprofis gang und gäbe, wie man hört. Es gibt dort viele Unverletzliche. Bei Bernal aber ist es nicht gut gegangen. An die zwanzig Knochenbrüche meldete er aus dem Krankenhaus: elf Rippen, Oberschenkel, Kniescheibe, zwei Rückenwirbel, Teile des zweiten Halswirbels, Mittelhandknochen, ein Daumen.

Bernal geht es besser mittlerweile. Er will, wenn möglich, wieder Rennen fahren, irgendwann. Vielleicht schafft er es. Aber er wird nie wieder der sein, der er war. Das hat nichts mit den Knochen zu tun, sondern mit dem Hirn. Denn wenn das Urvertrauen einmal verloren ist, dann ist auch die Schwerelosigkeit dahin, dann wachsen die Gefahren, die vorher keine Rolle spielten, im Kopf auf ihre wahre Größe.

Mehr zum Thema 1/

Und so wird es Bernal nicht anders gehen als Christopher Froome, der die Tour viermal gewann, ehe er 2019 einen fürchterlichen Sturz erlitt und nach seinem Comeback ein Fahrer ist ohne Chance auf große Titel – einer, der erfahren hat, dass ihm jederzeit etwas passieren kann. Dass auch er verletzlich ist und alles andere eine Illusion.