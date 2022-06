Slowenien-Rundfahrt : Pogačar und Majka spielen „Schere, Stein, Papier“ um Sieg

Aktualisiert am

Generöser Dominator: Tadej Pogačar (vorne) bei seinem Heimatrennen in Slowenien Bild: dpa

Bei so viel Dominanz bleibt sogar Zeit fürs Spielen. Im Finale der 4. Etappe der Slowenien-Rundfahrt in Führung liegend losten Tadej Pogačar und sein Teamkollege Rafal Majka den Sieger aus – in einem Duell „Schere, Stein, Papier“. Der zweimalige Gewinner der Tour de France verlor und überließ seinem Edelhelfer generös den Sieg. Es war bereits das zweite Mal, dass der junge Slowene bei seiner Heimatrundfahrt dem Polen den Vortritt ließ. Und der sagte artig: „Ich freue mich sehr über diesen Sieg und möchte mich bei Tadej und dem gesamten Team bedanken. Tadej hat mir gesagt, dass ich die Etappe gewinnen darf. Diese Erfolge tun uns vor der Tour richtig gut.“

In der Gesamtwertung liegt Pogačar dagegen weiter vorne. Vor der Schlussetappe hat er drei Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen, den ehemaligen Profi des deutschen Bora-Teams. Domen Novak (Bahrain-Victorious) ist Dritter mit einem deutlichen Abstand von 1:56 Minute.

Majka, der auch die erste Etappe gewinnen konnte, führt in der Punkte- und Bergwertung. Pogačar selbst triumphierte auf der dritten Etappe in Celje.

Geraint Thomas vor Sieg bei Tour de Suisse

Der frühere Tour-de-France-Champion Geraint Thomas steht vor dem erstmaligen Gewinn der Tour de Suisse. Der Brite musste zwar am Samstag auf der Bergetappe über 194,6 Kilometer von Ambri nach Malbun das Gelbe Trikot dem Kolumbianer Sergio Higuita vom deutschen Bora-hansgrohe-Team überlassen, dürfte aber als starker Zeitfahrer den Rückstand von zwei Sekunden im abschließenden Kampf gegen die Uhr am Sonntag locker wettmachen.

Mehr zum Thema 1/

Die siebte Etappe gewann unterdessen der französische Radstar Thibaut Pinot vor dem Spanier Oscar Rodriguez und dem Kasachen Alexej Luzenko. Higuita fuhr als Vierter elf Sekunden auf Thomas heraus, der bisherige Gesamterste Jakob Fuglsang verlor unterdessen als Siebter wichtige Sekunden und das Trikot. Der Däne ist nun 19 Sekunden zurück Gesamtdritter. Am Sonntag geht es im Einzelzeitfahren über 25,6 Kilometer in Vaduz.

40 Ausfälle wegen Sommerwelle

Das Bora-Team verlor unterdessen den dritten Fahrer wegen eines positiven Corona-Tests. Für den Österreicher Marco Haller war die Rundfahrt beendet, nachdem es zuvor schon den Russen Alexander Wlassow und den Deutschen Anton Palzer erwischt hatte. Insgesamt mussten wegen der Corona-Sommerwelle bereits mehr als 40 Fahrer die Tour de Suisse beenden.