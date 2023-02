Radsport-Team Jumbo-Visma : Die „Killerwespen“ schwärmen aus

Nichts gegen das Radsport-Jahreserwachen in Australien, wo die Profis nach der Saisonpause langsam wieder in Tritt kommen. Oder gegen die Wüsten-Rundfahrten in Saudi-Arabien, Oman und in den Emiraten, wo die Etappen bis zum Finale häufig etwas vor sich hindümpeln. Viele Fans und eine ganze Kaste von Berufsrennfahrern sehen den wahren Saisonstart im sogenannten Opening Weekend Ende Februar. Wenn sich die Räder endlich wieder in der europäischen Herzkammer dieses Sports drehen. Wenn es kreuz und quer durch Flandern geht, es auf den schmalen Feldwegen staubt und auf den Kopfsteinpflasterstücken rappelt.

Das Wochenend-Doppel aus Omloop Het Nieuwsblad und Kuurne – Brüssel – Kuurne eröffnet traditionell die Klassikersaison. Und hat gleich mal deutlich gemacht, wie gefräßig das Team Jumbo-Visma ist – und nach eigener Aussagen auch bis weit in den Sommer hinein bleiben will. Die niederländische Equipe hat bei erster Gelegenheit eine Bestmarke aufgestellt: Noch nie hat ein Team beide Rennen des Opening Weekend gewonnen und noch jeweils einen zweiten Mann auf dem Podium platzieren können.