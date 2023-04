Es gibt Dinge, die gibt es nicht. Im Radsport beispielsweise kann ein Fahrer, so talentiert er auch sein mag, heutzutage nicht die Tour de France gewinnen und dazu die fünf klassischen Eintagesrennen, die als „Monumente“ des Radsports gelten: Mailand-Sanremo, Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix, Lüttich-Bastogne-Lüttich, Lombardei-Rundfahrt.

Allein die Tour und Flandern hatten bisher nur zwei Fahrer gewinnen können. Und das war in einer anderen Zeit. Louison Bobet schaffte das Double 1957, der unvergleichliche Eddy Merckx 1969 und 1975. Am Sonntag kam ein dritter Fahrer hinzu. Der Slowene Tadej Pogacar, erst 24 Jahre alt und schon zweimal Sieger der Tour de France, gewann die „Ronde van Vlaanderen“ im Alleingang.

Kein Maßstab für Pogacar

Er, der große Berg- und Rundfahrer, hatte die ungeschriebenen Gesetze des modernen Radsports an einem spektakulären Tag außer Kraft gesetzt, eines Radsports, der auf Spezialisten setzt, auf Profis, die sich wie der aktuelle dänische Toursieger Jonas Vingegaard auf die dreiwöchigen Grand-Tours konzentrieren.

Oder die bei den großen klassischen Eintagesrennen auf die Jagd nach Trophäen gehen. Beides zusammen schien so unmöglich, als würde ein Weltklassepianist auf dem gleichen Niveau die Geige spielen. Doch für Pogacar gilt dieser Maßstab nicht.

Es wird keinen Experten geben, der ihn aktuell nicht für den besten Rennfahrer der Welt hielte. Vingegaard, der die vergangene Tour de France dank seines konkurrenzlos starken Teams Jumbo-Visma gewann, fährt dennoch nicht auf Augenhöhe, wenn man nicht nur die Tour, sondern das große Ganze sieht. Dazu zählen die fünf Monumente, die superschweren Klassiker.

Was es bedeutet, die Flandern-Rundfahrt zu gewinnen, die im radsportverrückten Belgien Jahr für Jahr Hunderttausende an die Strecke zieht, konnte man am Sonntag an den müden, aber strahlenden Augen des Slowenen im Ziel von Oudenaarde ablesen.

Auf den Spuren von Merckx

„Auch wenn ich heute aufhören würde mit dem Radsport, könnte ich auf meine Karriere stolz sein“, sagte er. Und wenn er die Tour nicht gewinnen würde in diesem Jahr? „Auch dann wäre es eine erfolgreiche Saison gewesen.“ Aber die Zeichen weisen woanders hin. Auf eine Karriere Pogacars auf den Spuren von Merckx.

Dessen Bilanz von 525 Siegen wird zwar unerreichbar bleiben, aber Siege bei allen fünf Klassikern, die die belgische Radsport-Ikone selbstverständlich in ihrer Palmarès stehen hat, liegen für Pogacar im Bereich seiner enormen Möglichkeiten. In Lüttich, der Lombardei und in Flandern hat er bereits gewonnen, für die beiden anderen Rennen hat er vermutlich noch viele Versuche.

Der Slowene ist ein freundlicher, sanfter, intelligenter Mann. Bescheiden im Auftreten, klar im Kopf. Seine Niederlage bei der Tour 2022 gegen Vingegaard nahm er im Stile eines Gentlemans. Kein Hadern, kein Klagen, keine Ausrede. Er ist körperlich phänomenal stark, mutig im Rennen, erfrischend offensiv.

Taktisch fehlt es ihm in komplizierten Rennsituationen manchmal noch an Erfahrung, so wie im vergangenen Jahr bei der Flandern-Rundfahrt. Schon damals hatte er das Rennen dominiert, war auf der Zielgeraden aber vom ausgebufften Niederländer Mathieu van der Poel überrumpelt worden. Ein Anfängerfehler auf diesem Niveau.

Kein Geheimnis um die Taktik

Pogacar hat daraus ebenso gelernt wie aus dem Vorbereitungsrennen für die diesjährige „Ronde“, der E3 Saxo Classic, bei der klar wurde, dass er in einer Dreiergruppe mit seinen härtesten Klassiker-Konkurrenten van der Poel und dem Belgier Wout van Aert keine Chance hat in einem abschließenden Sprint.

Über seine Taktik für die Flandern-Rundfahrt machte er dann kein Geheimnis. Es ging um alles oder nichts. Er würde allein ankommen müssen, um zu gewinnen. Das gelang auf eindrucksvolle Weise. Als letzten Gegner schüttelte er van der Poel bei einem der schweren kurzen Anstiege ab. Die letzten dreizehn Kilometer fuhr er als Solist.

Timing, Krafteinsatz, Strategie – alles war aus einem Guss diesmal. Es war die Leistung eines Meisters, dem auch die stärkste Konkurrenz nicht gewachsen war. Für van der Poel blieb Platz zwei. Van Aert wurde hinter dem früheren Weltmeister Mads Petersen Vierter. Der Toursieg sei zwar das große Ziel in dieser Saison, sagte Pogacar, aber er könne nicht glücklicher sein, „dass es jetzt auch in Flandern klick gemacht hat“.