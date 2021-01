Rad-Hoffnung Marc Hirschi : Der rätselhafte Absprung eines Jungstars

Er ist durchgestartet und hoch geflogen im abgelaufenen Jahr. Doch nun folgt sein Absprung, der überraschend kam – vom Zeitpunkt her und vom Stil. Bleibt die Frage nach seinem Landeplatz. Der Rad-Jungstar Marc Hirschi hat das Team DSM (vormals Sunweb) Knall auf Fall verlassen, wie der deutsche Rennstall am späten Dienstagnachmittag bekanntgab. Damit ist die Mannschaft ihren Schweizer Shootingstar und aufregendsten Profi los, der 2020 gezeigt hat, dass er sich einreiht in die starke junge Garde im internationalen Straßenradsport, die sich anschickt, die großen Rennsiege unter sich aufzuteilen.

F+ FAZ.NET komplett Vertrauen Sie auf unsere fundierte Corona-Berichterstattung und sichern Sie sich 30 Tage freien Zugriff auf FAZ.NET. Jetzt F+ kostenlos sichern

Die Mitteilung kam zu einem Zeitpunkt im neuen Jahr, zu dem die Kaderplanung der WorldTour-Teams an sich schon abgeschlossen ist. Und sie erfolgte ohne Erklärung, wie es zu der, laut Text „einvernehmlichen“, Trennung gekommen ist. Internes Zerwürfnis, finanzielle Gründe? Kommuniziert wurde nur, dass beide Seiten zur sofortigen Vertragsauflösung keine Kommentare abgeben werden.

Hirschis Stern ist bei der letztjährigen Tour de France aufgegangen. Noch ohne Profi-Sieg in seiner Statistik reiste der 22-Jährige nach Frankreich. Und vermochte gleich drei Etappen mit mitreißenden Soloattacken seinen Stempel aufzudrücken. Eine gewann er, einmal wurde er Zweiter, einmal Dritter. Mit dem Sieg beim Flèche Wallonne und Podiumsplazierungen bei dem schweren Weltmeisterschaftsrennen in Imola sowie Lüttich–Bastogne–Lüttich sorgte er für Furore. Hirschi war 2018 in die Nachwuchsequipe von Team Sunweb gewechselt und U-23-Weltmeister geworden, 2019 stieg er auf in den World-Tour-Kader und zeigte sofort starke Leistungen. Noch bei der Teampräsentation für 2021 im Dezember war Hirschi als Kapitän für die großen Klassiker vorgestellt worden.

Nun sind Vertragsauflösungen im Radsport sehr selten, beim niederländisch geprägten Rennstall DSM indes nicht ungewöhnlich. In den vergangenen Jahren waren mit dem deutschen Sprinter Marcel Kittel, Warren Barguil, Tom Dumoulin und Michael Matthews schon vier Topprofis frühzeitig bei der Equipe ausgestiegen. Auch die Personalie Hirschi folgt demselben Muster. So ist bekannt, dass das Team DSM sehr gut darin ist, Talente zu identifizieren und zu präparieren für eine erfolgreiche Karriere.

Heißt: Die Mannschaft macht sie schnell groß, doch vermag sie sie nicht annähernd bis zu ihrem Zenit zu halten, um nach der Vorarbeit auch die Ernte einzufahren. Die von Teammanager Iwan Spekenbrink geprägten Strukturen, manche sprechen auch von einem Regiment, sind speziell. Die Führung suche die volle Kontrolle über die Rennfahrer, heißt es. Bei Profis, die der Lehrzeit entwachsen sind, soll dies als Mangel an Vertrauen ankommen und entnervende Wirkung haben. Ein einstiger DSM-Profi hat einmal gesagt, man müsse dort „jeden, aber auch wirklich jeden Mist protokollieren“.

Mehr zum Thema 1/

Bleibt die Frage, wo Hirschi seinen Höhenflug fortsetzen wird. Sein Manager ist niemand Geringeres als die Schweizer Radsportlegende Fabian Cancellara – beide wohnen in selben Berner Vorort Ittigen. Hirschis neues Ziel könnte das gut betuchte, von einem Schweizer gemanagte arabische Team UAE von Tour-Sieger Tadej Pogacar sein. Gehandelt wird auch die Equipe AG2R-Citroën, die mit dem Schweizer Radhersteller BMC verbandelt ist. Und die weg möchte vom Profil einer rein französischen Mannschaft hin zu einer internationalen Radsportunternehmung.