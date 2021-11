Crash von Julius Fritz : „Ein kleiner Moment, der alles verändert hat ...“

Ein besonderer Moment für ihn, elf Wochen nach dem schlimmsten Tag. Ein Julivormittag in seinem Elternhaus in Frankfurt-Dornbusch. Julius Fritz kann schon eine Weile wieder selbständig aus dem Bett aufstehen, muss nicht mehr herausgehoben werden. Weil er Rücken und Beine wieder beugen darf. Unzählige Stunden hat er in seinem Leben vor dem schlimmsten Tag auf dem Rad verbracht.

Nun darf er – die Ärzte haben es erlaubt – erstmals wieder in die Pedalen treten. Sein Bruder hat ihm eine Rad-Rolle im heimischen Wohnzimmer aufgebaut. Direkt vor dem Fenster zum sommerlich blühenden Garten. Ein paar Meter nur entfernt von der Couch, auf der er in den vergangenen elf Wochen seine Zeit überwiegend verbracht hat. Liegend. Hadernd, dass es so gekommen ist. Kämpfend gegen die Langeweile. Die schwirrenden Gedanken sortierend. Versuchend, sie einzufangen, um sie zu festigen zu einem Grundsatz: Ich habe noch Glück gehabt, es hätte mich noch viel härter treffen können.