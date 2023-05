Mehr Action, mehr Unwägbarkeiten: Wie wirkt sich beim Rennen am 1. Mai das Streckenprofil aus? John Degenkolb hat sich vor dem Heimrennen von seinem Sturz bei Paris–Roubaix erholt und ist in Form.

Wenn es richtig ernst wird an diesem Montag, könnte es schmerzhaft werden für John Degenkolb. Das ist nichts Neues für einen Radrennfahrer. Leidensfähigkeit ist eine Grundvoraussetzung. Die Entfernung zum Zielstrich wird kleiner, das Laktat schießt in die Muskeln, die Beine schmerzen – und bei Degenkolb könnte es am Montag auch in der Schulter ziehen.

Noch immer spürt er die Folgen seines Unfalls, als er vor drei Wochen beim vielleicht schwersten Eintagesrennen Paris–Roubaix in aussichtsreicher Position auf einer Kopfsteinpflasterpassage im Norden Frankreichs stürzte. „Beim normalen Radfahren und im Alltag behindert mich das nicht“, sagt der 34-Jährige vom Team DSM: „Nur wenn man enorm am Lenker ziehen und reißen muss im Sprint, ist der Schmerz noch nicht ganz weg.“

„Die Herausforderung ist enorm“

Ziehen und reißen? Es ist zumindest etwas wahrscheinlicher geworden, dass es zum Ende der gut 200 Kilometer des Radklassikers Eschborn–Frankfurt dazu in der Frankfurter Innenstadt gar nicht mehr in der gewohnten Form der vergangenen Jahre kommt, als das Rennen stets mit einem Massensprint zu Ende ging.

Die spannendste aller Fragen vor dem 1. Mai: Wie wirkt sich das neue Profil mit 3000 Höhenmetern und einer zweiten Feldbergüberquerung von der schwereren südwestlichen Seite auf das Rennen aus? „Die Herausforderung ist enorm“, sagt Degenkolb: „Es hängt viel davon ab, wie das Rennen gestaltet wird von den anderen Teams.“

Degenkolb, den die Hatz durch seinen Wohnort Oberursel führen wird, gewann den Klassiker 2011. Seitdem wurde er dreimal Zweiter, einmal Dritter. Die neue Strecke komme seinem Fahrertyp nicht zugute. „Wenn wirklich bei der zweiten Feldbergüberquerung Rambazamba ge­macht wird, wird es schwer, den An­schluss zu halten.“ Das gelte auch für Fahrer wie Alexander Kristoff, vierma­liger Sieger, oder Jasper Philipsen, der das Rennen 2021 gewann und in diesem Jahr bei Paris–Roubaix Zweiter wurde.

Mit Attacken am Feldberg ist jedenfalls zu rechnen – vielleicht auch von weiteren regionalen Größen wie Jason Osborne oder Jonas Rutsch, auf den das Streckenprofil wie zugeschnitten scheint. „Wenn sich eine exzellente Bergfahrergruppe bildet und die gut zusammenarbeitet, wird es schwer, die zurückzuholen“, sagt Degenkolb mit Blick auf das nun kürzer gewordene letzte Flachstück: „Aber es ist nicht unmöglich.“

„Noch nicht alle haben verstanden“

Viel Konjunktiv vor dem einzigen Rennen in Deutschland, das den erstklassigen WorldTour-Status hat. „Das ist genau das, was wir wollen“, sagt Fabian Wegmann, der Sportliche Leiter. Mehr Ac­tion, mehr Unwägbarkeiten. Mit dem Aufgebot, das die Teams schicken, ist er „sehr zufrieden“. Bis 24 Stunden vor Rennbeginn haben die zehn World-Tour- und neun Pro-Teams Zeit, ihre Mannschaft zu melden. Schon jetzt zeichne sich ein Peloton ab, das bunt durchmischt ist. Das deutsche Team Bora-hansgrohe schickt den Vorjahressieger Sam Bennett, einen klassischen Sprinter.

Und, so wie es aussieht, auch Emanuel Buchmann, der zuletzt seinen Start bei der Tour de Ro­mandie krankheitsbedingt absagen musste. Er ist einer der besten Kletterer, ungefähr 15 Kilogramm leichter als Bennett. Es gebe Teams, die keine Sprinter dabeihaben und es den anderen „richtig schwer machen“ werden. Und wiederum solche, die auf die Jungs mit den dicken Oberschenkeln setzen. „So ein bisschen ha­be ich das Gefühl, dass es noch nicht alle verstanden haben und unterschätzen, was auf sie zukommt“, sagt Wegmann.

Was die Fahrer erwartet, kann kaum einer besser beurteilen als John Degenkolb. Bei seinen Trainingsein­heiten ist er häufig im Taunus unterwegs. Den Feldberg kennt er von zahlreichen Auffahrten. Degenkolb ist durchaus bergfest und aktuell in einer starken Verfassung. Bei Paris–Roubaix erinnerte der 34-Jährige an eine frühere Version seiner selbst, so wie er in der Spitzengruppe agierte.

Dass das Rennen nach seinem Sturz auf Platz sieben endete, hat er abgehakt. „Keiner kann wissen, was drin ge­wesen wäre“, sagt Degenkolb: „So ein Megafinale fahren zu können war ein enormer Motivationsboost, der mich wieder nach vorn gebracht und geholfen hat, die Enttäuschung wegzustecken.“ Eine Woche verbrachte Degenkolb mit der Fa­milie auf Mallorca, um dem Körper eine Pause zu gönnen und den Kopf frei zu kriegen. Nach fünf Tagen stieg er wieder aufs Rad.

„Ich war total am Leiden“

Mit der Formkurve des Frühjahrs ist er „absolut zufrieden“. Dass er so gut drauf ist, führt Degenkolb auf eine veränderte Herangehensweise zurück. Statt sich mit Höhentrainingslagern und weniger Rennen wie 2021 auf die Klassikersaison vorzubereiten, ließ sein Team ihn 2022 zwei Grand Tours fahren, „um Kraft zu schöpfen“. Bei der Tour de France im Juli und der Vuelta a España im August und September war er „total am Leiden“, sagt Degenkolb: „Aber für die Klassiker hat mich das definitiv nach vorn gebracht.“

Wer an Degenkolb denkt, dem schießen die Bilder von seinen Erfolgen bei den Monumenten Paris–Roubaix und Mailand–Sanremo 2015 oder seine Etappensiege bei den drei großen Landesrundfahrten in den Kopf, die ihn zu einem Großen gemacht haben. Dass er auch Eschborn–Frankfurt 2011 schon ge­wann, liege für Radsport-Verhältnisse eine „Ewigkeit“ zurück, sagt Degenkolb, „gefühlt in einem anderen Jahrhundert“. Geändert hat sich in der Ausrichtung seitdem nichts: „Wenn man als Lokalmatador am Start steht, will man gewinnen.“

Die Wetterprognose ist inzwischen besser als noch zu Wochenbeginn. Kaum Niederschlagsrisiko. „Für die Veranstaltung und die Zuschauer wäre das gut“, sagt Degenkolb, der gegen einen Schauer aber nichts einzuwenden hätte. Einer wie er, dessen Lieblingsrennen ihn durch die „Hölle des Nordens“ über 54 Kilometer zum Teil brachialstes Kopfsteinpflaster führt, wo den Fahrern bei schlechten Wetterbedingungen der Match nur so ins Gesicht geschleudert wird, lässt sich von einem Ziehen in der Schulter nicht aufhalten, wenn es zum Sprint kommt. Und von Regen schon mal gar nicht.